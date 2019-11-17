03:08 (мск), источник: Коммерсантъ
СМИ: Вашингтон потребовал от Токио увеличить расходы на содержание военных США до $8 млрд
Президент США Дональд Трамп попросил Японию в четыре раза увеличить плату за размещенные там американские вооруженные силы — примерно до $8 млрд, передает Foreign Policy. Это — часть плана Вашингтона по оказанию давления на союзников с целью увеличения расходов на оборону. Действующее соглашение о 54 тыс. американских военнослужащих, дислоцированных в Японии, истекает в марте 2021 года.