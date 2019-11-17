Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Подозреваемый в убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре признал вину Мужчина не был судим ранее, однако стоял на учете у врача психиатра-нарколога в связи с алкогольной зависимостью
Фоторепортажи
69В Нидерландах выбрали лучшие снимки природы
1630 лет назад пала Берлинская стена
03:08 (мск), источник: Коммерсантъ

СМИ: Вашингтон потребовал от Токио увеличить расходы на содержание военных США до $8 млрд

Президент США Дональд Трамп попросил Японию в четыре раза увеличить плату за размещенные там американские вооруженные силы — примерно до $8 млрд, передает Foreign Policy. Это — часть плана Вашингтона по оказанию давления на союзников с целью увеличения расходов на оборону. Действующее соглашение о 54 тыс. американских военнослужащих, дислоцированных в Японии, истекает в марте 2021 года.

Источник: AP 2019

Требование было предъявлено японским чиновникам в июле во время поездки в регион Джоном Болтоном, тогдашним советником президента США по нацбезопасности, и Мэттом Поттингером, который был директором по вопросам Азии в Совете нацбезопасности, сообщает СМИ со ссылкой на источники.

Представитель МИД Японии заявил, что никаких переговоров по новому соглашению не проводилось. По сообщениям СМИ, японские официальные лица заявили господину Болтону, что увеличение «нереально», сказав, что Япония уже оплачивает больше расходов на размещение, чем другие союзники.

Ранее сообщалось, что господин Трамп обдумывает возможность выхода из заключенного с Японией Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности. По словам источников, Дональд Трамп жаловался своими соратникам, что договор несправедлив по отношению к США. В частности, в договоренности прописано, что если Япония когда-либо подвергнется нападению, то США окажут ей помощь, однако договор «не обязывает японские вооруженные силы прийти на защиту Америки».

Более 70 процентов жителей Окинавы проголосовали против размещения военной базы США
Во время загрузки произошла ошибка.
25 февраля© Ньюстюб
 Полковник-миллиардер планировал побег?
В России уничтожают портреты Медведева. Что происходит?
В Праге сотни тысяч человек вышли на акцию против премьера Чехии
Бельгийцы разгромили сборную России в отборочном матче Евро–2020
В Индии назвали французский Rafale превосходящим Су-30МКИ
В Петербурге учительница порезала ножницами кофту школьника
СК проверит еще один инцидент с историком Соколовым
Ученые рассказали, что содержится в ДНК финнов
Здоровье
Малышева перечислила бессмысленные медицинские анализы Телеведущая рассказала об анализах, на которые пациентам не стоит тратить деньги.
Hi-Tech
Пять переоцененных функций в современных смартфонах Не переплачивайте за ненужное
Кино
Участница «Давай поженимся!» пригрозила Сябитовой судом Блогер Анна Гущина из Петербурга рассказала о последствиях выпуска передачи
Авто
Новый рейд ГИБДД: можно получить 15 суток ареста Суды не слишком благосклонны к водителям, игнорирующим предписания полицейских
Недвижимость
Почему в Дании начался ипотечный бум
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Гибель пяти человек вынудила Airbnb изменить правила
Риелторы рассказали об абсурдных желаниях покупателей квартир в Москве
Дети
Рудковская и Плющенко планируют усыновить ребенка Супруги хотят снова стать родителями
Леди
Что нам известно о дебютантках бала журнала Tatler Это светское (и очень гламурное) событие, куда приглашают наследниц влиятельных российских семей.
Дом
В России есть Город мертвых. Как он выглядит (фото)
Эксперт рассказал, как проверить наличие камер в арендуемом жилье
Пять мифов о жизни в новостройках
В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь