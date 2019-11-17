Правительство Украины сняло ограничения на рост тарифов на отопление

Кабмин Украины признал утратившим силу постановление от 26 июня 2019 года № 560, устанавливавшее предельный тариф на отопление и горячее водоснабжение.
В правительстве сочли, что это устранит угрозу отключения от газа городов из-за экономически необоснованных ставок тарифов.
В июне глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что с 2014 года цены на газ для украинцев выросли на 1090%, а коммунальные платежи — на 740%, стоимость тепла — на 1225%.
12 июня в администрации президента Украины Владимира Зеленского заявили, что глава государства ранее шутил о высоких тарифах, но никогда не обещал их снизить.