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05:09 (мск), источник: Известия

Правительство Украины сняло ограничения на рост тарифов на отопление

Правительство Украины сняло ограничение на рост тарифов на отопление и горячую воду. Об этом в субботу, 16 ноября, сообщила «СТРАНА.ua» со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики и окружающей среды республики.

Кабмин Украины признал утратившим силу постановление от 26 июня 2019 года № 560, устанавливавшее предельный тариф на отопление и горячее водоснабжение.

В правительстве сочли, что это устранит угрозу отключения от газа городов из-за экономически необоснованных ставок тарифов.

В июне глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что с 2014 года цены на газ для украинцев выросли на 1090%, а коммунальные платежи — на 740%, стоимость тепла — на 1225%.

12 июня в администрации президента Украины Владимира Зеленского заявили, что глава государства ранее шутил о высоких тарифах, но никогда не обещал их снизить.

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