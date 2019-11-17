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04:00 (мск), источник: Известия

В Индии рассказали о превосходстве французского Rafale над Су-30МКИ

Индия предпочла купить французские истребители четвертого поколения Rafale вместо Су-30МКИ, поскольку они по своим характеристикам превосходят российские самолеты, сообщает индийское издание The Economic Times.

Источник: Reuters

В материале говорится, что способность к длительному барражированию у Rafale в 1,5 раза выше, чем у Су-30МКИ, а дальность полета у него составляет 780−1055 км против 400−550 км у российского истребителя. Также Rafale позволит совершать за сутки до пяти боевых полетов, тогда как российский — до трех.

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Однако уточняется, что российские Су-30МКИ имеют одно превосходство над своим французским конкурентом — это более низкая стоимость.

В сентябре 2016 года Индия подписала прямое соглашение с французским правительством о покупке 36 новых истребителей Rafale за €7,87 млрд. Сделка включает в себя 28 одноместных самолетов и восемь двухместных для проведения учений.

Ожидается, что самолеты будут поступать в Индию несколькими партиями с 2019 по 2022 год.

8 октября состоялась церемония передачи первого истребителя Rafale в штаб-квартире французской авиастроительной компании Dassault Aviation в Мериньяке. По словам министра обороны Индии Раджнатха Сингха, это событие стало «историческим днем для индийских вооруженных сил».

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