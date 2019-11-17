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10:52 (мск), источник: Известия

Осужденный за шпионаж в России Берг вернулся в Норвегию

Норвежец Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж, вернулся в Норвегию. Об этом 17 ноября сообщает телеканал NRK

Источник: РИА "Новости"

Адвокат Берга подтвердил, что его подзащитный находился на борту частного самолета, который прибыл из Вильнюса и приземлился в Осло ранее в этот же день. В Норвегии его встретили дочь и жена.

По словам адвоката, Беог не будет давать комментарии до пресс-конференции, которая запланирована на следующую неделю.

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Берга передали норвежским властям 15 ноября. Операция проходила на территории Литвы.

Ранее 15 ноября директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев заявил журналистам, что дело о помиловании Берга будет рассмотрено в ближайшее время. О том, что соответствующее ходатайство поступило в Кремль, 6 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Говорить о перспективах помилования он тогда не стал.

Берг был арестован в России в декабре 2017 года. По данным правоохранительных органов, его взяли с поличным при получении секретных документов.

В апреле 2019 года Мосгорсуд признал норвежца виновным в шпионаже и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. Также суд постановил взыскать с него в доход государства вещественные доказательства на сумму €15 тыс.

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