США и Южная Корея отложили совместные военные учения «ради мира»

Я вижу в этом добросовестное стремление Соединенных Штатов и Республики Корея обеспечить мир … достичь политического соглашения, сделки, если хотите, которая приведет к денуклеаризации Корейского полуострова.
Марк Эсперглава Пентагона
По словам главы Пентагона, эта отсрочка не была уступкой Северной Корее, и решение было принято для «создания условий, способствующих дипломатии и миру».
Помимо этого, Эспер призвал КНДР вернуться за стол переговоров «без каких-либо предварительных условий или колебаний», аргументировав это тем, что даже без запланированных учений южнокорейские и американские воздушные силы «останутся в состоянии высокой боевой готовности».
13 ноября Эспер рассказал о готовности внести изменения в военную деятельность на Корейском полуострове, если это поможет дипломатам в ситуации с КНДР. При этом он подчеркнул необходимость поддерживать боеготовность 28,5 тыс. американских военнослужащих, дислоцированных на базах в Южной Корее.
О раздражении из-за совместных военных учений США и Южной Кореи в КНДР заявили 22 октября.
США и КНДР сели за стол переговоров в прошлом году. Тогда в Сингапуре состоялся первый в истории саммит американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, по итогам которого стороны договорились о денуклеаризации КНДР в обмен на гарантии безопасности и отмены санкций со стороны Вашингтона. После этого лидеры еще дважды встречались, однако серьезных успехов в переговорах не достигли.