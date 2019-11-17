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13:02 (мск), источник: Известия

США и Южная Корея отложили совместные военные учения «ради мира»

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США и Южная Корея решили отложить запланированные на конец ноября совместные военные учения, которые вызвали критику со стороны КНДР. Об этом 17 ноября пишет The Associated Press.

Источник: Reuters
Я вижу в этом добросовестное стремление Соединенных Штатов и Республики Корея обеспечить мир … достичь политического соглашения, сделки, если хотите, которая приведет к денуклеаризации Корейского полуострова.
Марк Эспер
глава Пентагона

По словам главы Пентагона, эта отсрочка не была уступкой Северной Корее, и решение было принято для «создания условий, способствующих дипломатии и миру».

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Помимо этого, Эспер призвал КНДР вернуться за стол переговоров «без каких-либо предварительных условий или колебаний», аргументировав это тем, что даже без запланированных учений южнокорейские и американские воздушные силы «останутся в состоянии высокой боевой готовности».

13 ноября Эспер рассказал о готовности внести изменения в военную деятельность на Корейском полуострове, если это поможет дипломатам в ситуации с КНДР. При этом он подчеркнул необходимость поддерживать боеготовность 28,5 тыс. американских военнослужащих, дислоцированных на базах в Южной Корее.

О раздражении из-за совместных военных учений США и Южной Кореи в КНДР заявили 22 октября.

США и КНДР сели за стол переговоров в прошлом году. Тогда в Сингапуре состоялся первый в истории саммит американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, по итогам которого стороны договорились о денуклеаризации КНДР в обмен на гарантии безопасности и отмены санкций со стороны Вашингтона. После этого лидеры еще дважды встречались, однако серьезных успехов в переговорах не достигли.

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