Источник: Россия начала перемещение кораблей ВМС Украины, задержанных в Керченском проливе

13:20 (мск), источник: ТАСС
Россия начала в воскресенье перемещение кораблей ВМС Украины, задержанных в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах Южного федерального округа.
Как сообщил ранее помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, процесс возвращения малых бронированных катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», задержанных Россией в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, находится на завершающем этапе.
«Начато перемещение», — сказал собеседник агентства.
Как сообщает крымский телеканал «Крым-24», в данный момент военные корабли транспортируют катера погрануправления ФСБ по Крыму.
Летом 2019 года Россия предложила Украине передать задержанных моряков под письменные гарантии их участия в судебном процессе, а корабли — под гарантии их сохранности. Моряки позднее были возвращены на Украину в рамках обмена задержанными лицами.