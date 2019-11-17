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13:20 (мск), источник: ТАСС

Источник: Россия начала перемещение кораблей ВМС Украины, задержанных в Керченском проливе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноября. /ТАСС/ — По данным телеканала «Крым-24», корабли передадут Украине в районе мыса Тарханкут, после того как они пройдут под арками Крымского моста.

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6
фотографий

Россия начала в воскресенье перемещение кораблей ВМС Украины, задержанных в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах Южного федерального округа.

Как сообщил ранее помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, процесс возвращения малых бронированных катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», задержанных Россией в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, находится на завершающем этапе.

«Начато перемещение», — сказал собеседник агентства.

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Как сообщает крымский телеканал «Крым-24», в данный момент военные корабли транспортируют катера погрануправления ФСБ по Крыму.

Их передадут Украине в районе мыса Тарханкут, после того как они пройдут под арками Крымского моста, говорится в материале телеканала.

Летом 2019 года Россия предложила Украине передать задержанных моряков под письменные гарантии их участия в судебном процессе, а корабли — под гарантии их сохранности. Моряки позднее были возвращены на Украину в рамках обмена задержанными лицами.

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