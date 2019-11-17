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13:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Лукашенко будет участвовать в выборах президента в 2020 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил журналистам, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах в 2020 году, передает БелТА. При этом он пообещал не держаться «синими пальцами» за свое кресло.

Источник: Reuters

По мнению Лукашенко, он обязан выдвинуть свою кандидатуру, а после народ сделает выбор. Глава Белоруссии также пообещал не вносить изменений в конституцию страны. Выборы президента, по его словам, скорее всего пройдут летом 2020 года.

«Глупо было бы заявить, что к президентским выборам мы сменим конституцию», — сказал Александр Лукашенко журналистам после того, как проголосовал на досрочных выборах в парламент (цитата по ТАСС).

Сегодня, 17 ноября, в Белоруссии проходят парламентские выборы.

Предыдущий состав парламента был избран в сентябре 2016 года и по закону должен был работать еще год. Однако срок его полномочий решили сократить, чтобы не проводить две кампании в один год.

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