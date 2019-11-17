Лукашенко будет участвовать в выборах президента в 2020 году

По мнению Лукашенко, он обязан выдвинуть свою кандидатуру, а после народ сделает выбор. Глава Белоруссии также пообещал не вносить изменений в конституцию страны. Выборы президента, по его словам, скорее всего пройдут летом 2020 года.
«Глупо было бы заявить, что к президентским выборам мы сменим конституцию», — сказал Александр Лукашенко журналистам после того, как проголосовал на досрочных выборах в парламент (цитата по ТАСС).
Сегодня, 17 ноября, в Белоруссии проходят парламентские выборы.
Предыдущий состав парламента был избран в сентябре 2016 года и по закону должен был работать еще год. Однако срок его полномочий решили сократить, чтобы не проводить две кампании в один год.