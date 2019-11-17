Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Подозреваемый в убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре признал вину Мужчина не был судим ранее, однако стоял на учете у врача психиатра-нарколога в связи с алкогольной зависимостью
Фоторепортажи
11Выбраны лучшие фото дикой природы в Европе в 2019 году
16Финалисты конкурса Architectural Photography Awards 2019
13:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Лукашенко отказался от союза с Россией по «новым условиям»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил сомнения в целесообразности союза с Россией в ситуации с постоянным выдвижением «новых условий» от Москвы. Об этом сообщает БЕЛТА.

Источник: AP 2019

«Что происходит у нас? Нам каждый год подсовывают новые условия. И в результате мы в экономике постоянно что-то теряем и теряем. Кому нужен такой союз?» — задался вопросом Лукашенко.

По его словам, он доносил свою позицию российскому коллеге Владимиру Путину. «Мы с ним друзья, я ему открыто могу это сказать, да еще похлеще», — подчеркнул белорусский лидер.

Ни один документ мною не будет утвержден и подписан, если он будет противоречить конституции и фундаментальным принципам жизни нашего общества. А самые главные принципы — это суверенитет, независимость нашего государства.
Александр Лукашенко
Читайте также
Лукашенко хочет получать истребители из России бесплатно

Также он отметил, что Белоруссия «не нахлебница и не хочет ею быть».

14 ноября Лукашенко предложил подсчитать стоимость всех услуг, которые республика оказывает России. По его мнению, это нужно сделать перед началом следующего этапа переговоров по интеграции двух стран.

«Все нужно положить на стол и показать: старшие братья-россияне, вы посмотрите, какие услуги мы вам оказываем, и это недешево», — указал он.

Белорусский лидер также призвал Россию «не вякать в средствах массовой информации и даже уже на государственном уровне, что белорусы — гиря на ногах».

 «Руки-базуки» Кирилла Терешина оказались подделкой
Россиян ждут новые серии мультфильма «Ну, погоди!»
Украинские военные корабли покидают Керчь
Снижение ключевой ставки ударило по вкладчикам
В ООН назвали главные причины смертей россиян
Состав сборной России назвали «одним из самых слабых в истории»
Москва и Эр-Рияд обсуждают условия вступления поставки С-400
СМИ рассказали об успехах России в отказе от доллара
Алжир и Марокко засыпало снегом (фото)
Здоровье
Малышева перечислила бессмысленные медицинские анализы Телеведущая рассказала об анализах, на которые пациентам не стоит тратить деньги.
Hi-Tech
Пять переоцененных функций в современных смартфонах Не переплачивайте за ненужное
Кино
Участница «Давай поженимся!» пригрозила Сябитовой судом Блогер Анна Гущина из Петербурга рассказала о последствиях выпуска передачи
Авто
Новый рейд ГИБДД: можно получить 15 суток ареста Суды не слишком благосклонны к водителям, игнорирующим предписания полицейских
Недвижимость
Почему в Дании начался ипотечный бум
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Гибель пяти человек вынудила Airbnb изменить правила
Риелторы рассказали об абсурдных желаниях покупателей квартир в Москве
Популярные темы на «Детях»
Любимчики 215
Беременна. Нахожусь с МЧ лишь из-за страха. 105
Про любовь))) 94
Какую школу выбрать 65
Леди
Что нам известно о дебютантках бала журнала Tatler Это светское (и очень гламурное) событие, куда приглашают наследниц влиятельных российских семей.
Дом
В России есть Город мертвых. Как он выглядит (фото)
Эксперт рассказал, как проверить наличие камер в арендуемом жилье
Пять мифов о жизни в новостройках
В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь