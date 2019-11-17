14:10 (мск), источник: Коммерсантъ
Москва и Эр-Рияд обсуждают условия реализации контракта на поставку С-400
Контракт России и Саудовской Аравии на поставку
«С Саудовской Аравией в 2017 году подписан контракт на поставку ЗРС-400 С-400 Триумф. В настоящее время мы с партнерами обсуждаем взаимоприемлемые условия для вступления данного контракта в силу», — сказала Воробьева на выставке в Дубае (цитата по ТАСС).
Не исключается и возможность использования других российский комплексов для выстраивания национальной системы ПВО Саудовской Аравии.
Воробьев добавила, что страны также ведут переговоры по лицензионному производству автоматов Калашникова АК-103, однако о конкретных сроках и количестве выпускаемого имущества можно будет говорить только после подписания контракта.
Ранее сообщалось, что Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках систем С-400 в октябре. Тема поставок комплексов С-400 на сумму свыше $2 млрд была поднята в ходе встречи президента России Владимира Путина с королем Сальманом бен