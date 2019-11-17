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14:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Москва и Эр-Рияд обсуждают условия реализации контракта на поставку С-400

Контракт России и Саудовской Аравии на поставку зенитно-ракетных систем С-400, подписанный в 2017 году, еще не вступил в силу, сообщила официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Мария Воробьева. Она добавила, что сейчас обсуждаются условия для его реализации.

Источник: РИА "Новости"

«С Саудовской Аравией в 2017 году подписан контракт на поставку ЗРС-400 С-400 Триумф. В настоящее время мы с партнерами обсуждаем взаимоприемлемые условия для вступления данного контракта в силу», — сказала Воробьева на выставке в Дубае (цитата по ТАСС).

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Не исключается и возможность использования других российский комплексов для выстраивания национальной системы ПВО Саудовской Аравии.

Воробьев добавила, что страны также ведут переговоры по лицензионному производству автоматов Калашникова АК-103, однако о конкретных сроках и количестве выпускаемого имущества можно будет говорить только после подписания контракта.

Ранее сообщалось, что Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках систем С-400 в октябре. Тема поставок комплексов С-400 на сумму свыше $2 млрд была поднята в ходе встречи президента России Владимира Путина с королем Сальманом бен Абдель-Азизом аль-Саудом.

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Песков о переговорах Путина в Эр-Рияде: диалог будет продолжаться
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15 октября© Ньюстюб
Характеристики С-400 «Триумф»
Источник:©РИА "Новости"
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