16:03 (мск), источник: Ведомости
Началась передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей
Два артиллерийских катера и баркас покинули Керчь.
Украинские военные корабли, задержанные год назад в Керченском проливе, в ближайшее время будут возвращены Украине, сообщил «Интерфаксу» руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов. По его данным, два артиллерийских катера и баркас уже покинули Керчь, где они находились с момента ареста. Другой информацией адвокат не располагает.
Пограничное управление ФСБ по Крыму подтвердило информацию. «В соответствии с достигнутыми с украинской стороной договоренностями три украинских судна — буксир “Яны Капу” и малые бронированые артиллерийские катера “Никополь” и “Бердянск” буксируются из порта Керчь к согласованному месту передачи украинской стороне», — приводит «Интерфакс» заявление
О том, что в Керчи началась буксировка задержанных украинских кораблей, ранее сообщили «Коммерсантъ» и «Интерфакс» со ссылкой на источники. По данным «Коммерсанта», первым причал Керченского морского вокзала покинул буксир «Яны Капу». Затем на буксир был взят один из катеров — «Бердянск». На его борту, по данным издания, заделана пробоина, полученная год назад. Операция проходит под контролем российских пограничников, морской вокзал оцеплен полицией, рассказали «Коммерсанту» очевидцы.
Ожидается, что передача состоится в нейтральных водах Черного моря, об этом сообщает ряд СМИ. Как пишет ТАСС со ссылкой на источник, корабли движутся к мысу Тарханкут. По данным украинского издания «Думская», передача запланирована в открытом море примерно в 60 милях от Одессы.
Накануне вечером помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что процесс возвращения украинских судов находится на завершающем этапе, других подробностей он не привел.
В пятницу «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что Россия решила вернуть Украине корабли и что стороны согласовывают дату и точное время передачи судов. По данным издания, этот вопрос должен быть урегулирован до саммита лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия), который запланирован на 9 декабря.
На следующий день Министерство иностранных дел России заявило, что не стоит связывать возможную передачу судов в предстоящим саммитом. «Изначально сделанное Киеву предложение все это время не теряло свою актуальность. Они это могут сделать в любой момент», — сказал «Интерфаксу» представитель МИДа, отметив, что передача кораблей может быть осуществлена только под гарантии сохранности судов как вещественных доказательств.
Два украинских артиллерийских катера и буксир были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре прошлого года за незаконное пересечение границы. Украина утверждала, что запрашивала разрешение на проход под Крымским мостом, и называла случившееся провокацией. Суда и их экипажи (24 человека) были арестованы. В сентябре этого года Россия передала задержанных моряков Украине в ходе обмена удерживаемыми лицами. Корабли оставались в Керчи в качестве вещдоков.
Об этом агентству сказал источник в правоохранительных органах, комментируя ожидаемую передачу кораблей украинской стороне.
Дарья Коржова