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16:45 (мск), источник: Коммерсантъ

В Праге прошли одни из самых массовых со времени «Бархатной революции» протестов

В субботу, 16 ноября, в Праге прошел митинг, в котором приняли участие по меньшей мере 200 тыс. человек — они требовали ухода в отставку премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, которого обвиняют в финансовых махинациях и злоупотреблении властью.

Источник: Reuters

Митинг прошел накануне 30-й годовщины Бархатной революции 1989 года, начавшейся 17 ноября. Нынешний митинг стал одним из крупнейших с тех пор — он уступает лишь митингу в июне нынешнего года, в котором приняли участие 280 тыс. человек, также требовавших отставки господина Бабиша.

Протестующие несли флаги Чехии и ЕС и плакаты с надписями «Больше никакого Бабиша», «Верховенство закона», «Мы не отдадим свободу» и др. По подсчетам полиции, в акции протеста приняли участие около 200 тыс. человек, организаторы акции оценивают их число в 300 тыс. Акцию организовало студенческое движение «Миллион мгновений за демократию».

Мы протестуем не против результатов выборов, а против злоупотребления властью со стороны тех, кто их выиграл.
Банджамин Ролл
один из организаторов митинга

Андрея Бабиша иногда называют чешским Дональдом Трампом — до того, как пойти в политику, он успешно занимался бизнесом, его состояние Forbes оценивает в $3,6 млрд.

Протесты начались весной, когда премьер-министра обвинили в злоупотреблении субсидиями, получаемыми от ЕС. Господина Бабиша обвинили в конфликте интересов, так как он на своем посту занимался вопросами бюджета и распределения субсидий, сохраняя при этом экономические интересы в принадлежавшем ему ранее конгломерате Agrofert. В 2017 году он продал эту компанию, но фактически сохранил контроль над ней.

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«Я не думаю, что (эти протесты. — “Ъ”) являются серьезной угрозой, потому что популярность (Андрея Бабиша. — “Ъ”), судя по опросам общественного мнения, все еще очень высока», — считает политолог из Пражского экономического университета Владимира Дворжакова (цитата по Financial Times).

Яна Рождественская

В Праге прошла антиправительственная демонстрация
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04:12 (мск)© Ньюстюб
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