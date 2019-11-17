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22:13 (мск), источник: Lenta.Ru

В Польше дали Украине совет по возвращению Донбасса и Крыма

Бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил в интервью «Европейской правде», что Украине нужно придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.

Источник: Reuters

Ващиковский считает, что курс на Европу поможет Киеву добиться экономического роста. В этом случае жители территорий, вышедших из-под контроля Украины, сами проголосуют за возвращение в состав страны.

Экс-министр выразил опасения, что «формула Штайнмайера» может стать ловушкой, которая приведет к полной потере Донбасса украинскими властями.

«Мы видим, что [президент Украины Владимир] Зеленский пытается вести с Россией интересную и острую игру. Он предлагает: хорошо, мы примем автономию этих регионов, если благодаря этому конфликт будет исчерпан. Проблема заключается в том, что русские не хотят завершать конфликт, это может лишить их инструмента влияния на Украину», — заявил Ващиковский.

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Ранее в украинской партии «Европейская солидарность» призвали Зеленского прекратить унижать себя и страну попытками встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Депутаты от ЕС назвали «формулу Штайнмайера» «формулой Путина» и заявили, что Россия «разводит» Украину, выдвигая требования для проведения встречи в «нормандском формате».

1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях. Однако националистически настроенная часть общества расценила подписание документа как капитуляцию, устроив массовые протесты по всей стране.

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