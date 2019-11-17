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23:00 (мск), источник: ТАСС

Протестующие в Тбилиси у парламента забаррикадировались мешками мусора и песка

Лидер партии «Новая Грузия», экс-замминистра юстиции Грузии Георгий Вашадзе объяснил, что мусор принесен к парламенту отчасти для того, чтобы показать, «в каком положении находится город».

Источник: AFP 2019

ТБИЛИСИ, 17 ноября. /ТАСС/. Часть участников многотысячной акции протеста в Тбилиси за внеочередные выборы в парламент по пропорциональной системе в воскресенье возвела баррикады из мешков мусора и песка у заднего входа в законодательный орган на улицах 9 апреля и Чичинадзе. Об этом сообщила грузинская телекомпания Imedi.

«Это мусор, который мы нашли у парламента. Этот мусор надо принести [Кахе] Каладзе (мэр Тбилиси — прим. ТАСС). Пусть он вывезет этот мусор из города. Это принесли сюда для того, чтобы показать, в каком положении находится город. Это такой план действий для победы ненасильственным, мирным путем. Это строительный мусор, оставленный в центре города», — сказал журналистам лидер партии «Новая Грузия», экс-замминистра юстиции Грузии Георгий Вашадзе.

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Вашадзе также утверждает, что часть мешков нужна им для укрепления палаток, которые они разбили у всех входов в парламент с целью пикетирования, а остальные мешки используют в качестве мест для сидения. Принести мешки, набитые песком, — идея лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия — Движение за свободу» Гиги Угулавы и Гиги Бокерии. Они заявили сотрудникам полиции, которые изначально не давали им проносить мешки, что их используют лишь для укрепления палаток.

Десятки оппозиционных политических партий в воскресенье приняли участие в многотысячном митинге в Тбилиси на проспекте Руставели у здания парламента за внеочередные пропорциональные выборы. На митинге лидеры «Единого национального движения» и «Европейской Грузии — Движения за свободу» приняли решение пикетировать все входы в парламент, чтобы помешать работе депутатов. Они повесили на калитки цепи с замками, разбили там же палатки и собираются ночевать. Оппозиция уверяет, что откроет двери после того, как депутаты соберутся в парламенте для назначения внеочередных выборов и внесения изменений в законодательство, которые обеспечат их проведение по пропорциональной системе.


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Волна митингов

Причиной волны митингов в Тбилиси послужил провал голосования в парламенте 14 ноября по поводу проведения в стране парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе. Для этого необходимо было внести изменения в конституцию Грузии, что требует поддержки 113 депутатов из 150. В ходе голосования изменения поддержал лишь 101 депутат. В основном при голосовании воздержались мажоритарные депутаты от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

Участники протеста винят в случившемся председателя правящей партии Бидзину Иванишвили — именно он анонсировал в июне переход от смешанной на пропорциональную систему выборов. Проведение парламентских выборов по пропорциональной системе было одним из требований участников акций протеста, которые в течение трех месяцев устраивали манифестации у здания парламента. Очередные выборы в парламент должны состояться в октябре 2020 года.

Протестующие установили палатки возле здания парламента в центре Тбилиси
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