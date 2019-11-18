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17 ноября, источник: ТАСС

Моралес опасается, что кризис в Боливии может привести к гражданской войне

Экс-президент страны призвал соотечественников не допустить такого рода конфликта.

Источник: AFP 2019

МЕХИКО, 17 ноября. /ТАСС/. Экс-президент Боливии Эво Моралес полагает, что политический кризис в этой южноамериканской стране может привести к гражданской войне. Такое мнение он выразил в обнародованном в воскресенье интервью агентству EFE.

«Я очень боюсь, — сказал политик, отвечая на вопрос о возможности начала внутреннего вооруженного конфликта. — Пока мы были у власти, мы объединяли город и деревню, восток и запад <…> А теперь появляются группы, разжигающие насилие, члены банд, наркоманы, они проникли даже в университеты и собираются в полувоенные группы». Моралес призвал соотечественников не допустить такого рода конфликта.

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По данным Межамериканской комиссии по правам человека, с начала политического кризиса в Боливии погибли не менее 23 человек, 715 пострадали. Только 15 и 16 ноября «в результате применения силы полицией и военными погибли девять человек, 122 пострадали», сообщили правозащитники в своем Twitter. У города Кочабамба 15 ноября произошли столкновения между силовиками и сторонниками бывшего главы государства, почти 170 человек были задержаны.

В Боливии 20 октября состоялись президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, победу на них одержал Моралес. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает это решение. После оглашения результатов волеизъявления противники Моралеса организовали акции протеста, в стране начались беспорядки.


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Армия, оппозиция и профсоюзы потребовали от президента уйти в отставку. Моралес объявил о ней 10 ноября, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера, а также несколько министров и ряд парламентариев.

Моралес 12 ноября прибыл в Мексику, где ему было предоставлено политическое убежище. Позднее в тот же день второй вице-спикер Палаты сенаторов парламента Боливии Жанин Аньес объявила, что берет на себя исполнение обязанностей президента.

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15 ноября© Ньюстюб
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