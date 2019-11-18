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03:01 (мск), источник: Интерфакс

Трамп отчитал помощницу Пенса за слова о разговоре с Зеленским

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп раскритиковал сотрудницу внешней разведки и помощницу вице-президента США Майка Пенса Дженнифер Уильямс, после того, как она в ходе слушаний в Конгрессе заявила, что телефонный разговор Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским 25 июля был «неуместным».

Источник: AP 2019

«Скажите Дженнифер Уильямс, кто бы это ни был, прочитать обе расшифровки президентских звонков и посмотреть только что выпущенное заявление из Украины», — написал Трамп в своем твиттере.

«Потом ей следует встретиться с другими противниками Трампа, которых я не знаю и по большей части никогда не слышал о них, и разработать атаку на президента получше!» — добавил он.

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Президент США также в очередной раз набросился на демократов, которых назвал «сумасшедшими» и «ничего не делающими», заявив, что они превратили импичмент в оружие для борьбы с ним.

«Республиканцы и другие должны помнить, что украинский президент и министр иностранных дел оба сказали, что на них не было никакого давления. Кроме того, они даже не знали, что деньги (военная помощь США Украине — ИФ) не были выплачены, и получили деньги без каких-либо условий», — добавил он в своем твиттере.


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В субботу демократы Палаты представителей опубликовали стенограмму закрытых показаний Уильямс в рамках продолжающегося расследования в рамках процедуры импичмента. Ожидается, что Уильямс выступит публично на следующей неделе.

Демократы начали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины.

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