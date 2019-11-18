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07:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Ким Чен Ын намекнул на подготовку к войне

Лидер КНДР Ким Чен Ын проконтролировал учения военно-воздушных сил страны и намекнул на подготовку к войне. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Источник: Reuters

В ходе учений Ким Чен Ын напомнил о важности готовности страны к боевым действиям и отметил, что необходимо проводить учения без предупреждения. «Это предоставляет возможность улучшить готовность Корейской народной армии к войне», — подчеркнул северокорейский лидер.

В конце октября КНДР запустила две ракеты в море между Корейским полуостровом и Японией. Снаряды запустили из провинции Пхенан-Надо, они упали в воду за пределами исключительной экономической зоны страны.

Ранее председатель Верховного народного собрания КНДР Пак Тхэ Сон заявил, что США и Южная Корея раздражают Пхеньян своими действиями. По его словам, Северная Корея продвигает мирную повестку и пытается положить конец угрозам войны на Корейском полуострове.

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4 октября© Ньюстюб
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