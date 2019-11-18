07:16 (мск), источник: Lenta.Ru
Ким Чен Ын намекнул на подготовку к войне
Лидер КНДР Ким Чен Ын проконтролировал учения
В ходе учений Ким Чен Ын напомнил о важности готовности страны к боевым действиям и отметил, что необходимо проводить учения без предупреждения. «Это предоставляет возможность улучшить готовность Корейской народной армии к войне», — подчеркнул северокорейский лидер.
В конце октября КНДР запустила две ракеты в море между Корейским полуостровом и Японией. Снаряды запустили из провинции
Ранее председатель Верховного народного собрания КНДР Пак Тхэ Сон заявил, что США и Южная Корея раздражают Пхеньян своими действиями. По его словам, Северная Корея продвигает мирную повестку и пытается положить конец угрозам войны на Корейском полуострове.