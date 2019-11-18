11:03 (мск), источник: ТАСС
Россия поставит Индии системы С-400 к 2025 году
ДУБАЙ /ОАЭ/, 18 ноября. /ТАСС/ — Кроме того, в «Рособоронэкспорте» не исключают, что Москва и
Россия запустила в производство зенитные ракетные системы С-400 для Индии, контракт на их поставку будет полностью исполнен в 2025 году. Об этом журналистам в понедельник рассказал глава Ростеха Сергей Чемезов на авиасалоне Dubai Airshow 2019.
Авансовый платеж состоялся. Я не хочу уточнять, какая цифра точно, но авансовый платеж есть. К производству мы уже приступили, работа ведется, все будет осуществляться в соответствии с графиком. 2025 год — завершение исполнения контракта.
В свою очередь глава «Рособоронэкспорта» (входит в Ростех) Александр Михеев считает, что контракт на поставку и локализацию производства вертолетов Ка-226Т для Минобороны Индии будет подписан в ближайшие шесть месяцев.
«В настоящий момент СП [совместное предприятие] создано. Идет уточнение облика вертолета исходя из требований Министерства обороны Индии. Надеемся в ближайшие полгода завершить проект и подписать контракт», — сказал Михеев журналистам на авиасалоне Dubai Airshow 2019.
По его словам, «работы по этому вертолету уже начались», а сроки формируются исходя из процедур, принятых индийским Минобороны.
В 2015 году Россия и Индия подписали межправительственное соглашение о поставках индийской стороне легких вертолетов Ка-226Т и локализации на ее территории выпуска таких машин. Документ предполагает поставку 60 вертолетов российского производства и производство в Индии еще 140 машин с уровнем локализации 50−70%. Москва также предлагала
Dubai Airshow 2019 проходит с 17 по 21 ноября в Дубае (ОАЭ). «Рособоронэкспорт» выступает организатором единой российской экспозиции общей площадью более 750 кв. м. Помимо Ростеха и «Рособоронэкспорта» свою продукцию представляют восемь ведущих российских холдингов, выпускающих вооружение и военную технику, в том числе Объединенная авиастроительная корпорация, «Вертолеты России», Объединенная двигателестроительная корпорация, НПО «Высокоточные комплексы», концерн ВКО «Алмаз-Антей», холдинг «Швабе».