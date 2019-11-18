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11:03 (мск), источник: ТАСС

Россия поставит Индии системы С-400 к 2025 году

ДУБАЙ /ОАЭ/, 18 ноября. /ТАСС/ — Кроме того, в «Рособоронэкспорте» не исключают, что Москва и Нью-Дели подпишут контракт по Ка-226Т в течение полугода.

Источник: РИА "Новости"

Россия запустила в производство зенитные ракетные системы С-400 для Индии, контракт на их поставку будет полностью исполнен в 2025 году. Об этом журналистам в понедельник рассказал глава Ростеха Сергей Чемезов на авиасалоне Dubai Airshow 2019.

Авансовый платеж состоялся. Я не хочу уточнять, какая цифра точно, но авансовый платеж есть. К производству мы уже приступили, работа ведется, все будет осуществляться в соответствии с графиком. 2025 год — завершение исполнения контракта.
Сергей Чемезов
глава Ростеха

Нью-Дели объявил о намерении приобрести С-400 еще в 2015 году. Контракт на поставку зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» стоимостью $5,43 млрд был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию в 2018 году.

Сделка по Ка-226Т

В свою очередь глава «Рособоронэкспорта» (входит в Ростех) Александр Михеев считает, что контракт на поставку и локализацию производства вертолетов Ка-226Т для Минобороны Индии будет подписан в ближайшие шесть месяцев.

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«В настоящий момент СП [совместное предприятие] создано. Идет уточнение облика вертолета исходя из требований Министерства обороны Индии. Надеемся в ближайшие полгода завершить проект и подписать контракт», — сказал Михеев журналистам на авиасалоне Dubai Airshow 2019.

По его словам, «работы по этому вертолету уже начались», а сроки формируются исходя из процедур, принятых индийским Минобороны.


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В 2015 году Россия и Индия подписали межправительственное соглашение о поставках индийской стороне легких вертолетов Ка-226Т и локализации на ее территории выпуска таких машин. Документ предполагает поставку 60 вертолетов российского производства и производство в Индии еще 140 машин с уровнем локализации 50−70%. Москва также предлагала Нью-Дели рассмотреть возможность выпуска на индийских мощностях морского варианта Ка-226Т для ВМС.

Dubai Airshow 2019 проходит с 17 по 21 ноября в Дубае (ОАЭ). «Рособоронэкспорт» выступает организатором единой российской экспозиции общей площадью более 750 кв. м. Помимо Ростеха и «Рособоронэкспорта» свою продукцию представляют восемь ведущих российских холдингов, выпускающих вооружение и военную технику, в том числе Объединенная авиастроительная корпорация, «Вертолеты России», Объединенная двигателестроительная корпорация, НПО «Высокоточные комплексы», концерн ВКО «Алмаз-Антей», холдинг «Швабе».

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20 ноября 2018© Ньюстюб
Характеристики С-400 «Триумф»
Источник:©РИА "Новости"
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