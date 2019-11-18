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12:43 (мск), источник: RNS

Россияне оценили отношения России и США

Отношения России и США остаются напряженными, считает большинство россиян, согласно результатам опроса, проведенного ВЦИОМ.

Источник: Reuters

«Россияне в основном характеризуют данные отношения как “напряженные” (52%), “прохладные” (20%) или “враждебные” (13%)», — говорится в исследовании.

При этом большая часть респондентов (52%) также указывает, что России следует активизировать сотрудничество с США в сфере безопасности. А уже потом приступать к налаживанию культурных (47%) и политических связей (45%).

«Больше половины россиян безразлично относятся к президенту США Дональду Трампу, об этом сообщили 53% россиян, данное значение максимальное за весь период мониторинга», — указывают социологи.

Почти половина опрошенных (47%) не рассчитывают на изменение отношений между странами в ближайшее время.

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