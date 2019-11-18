«Левада-центр» сообщил, что деятельность Путина одобряют 70% россиян

26% опрошенных, отвечая на этот вопрос, ответили «безусловно, да», еще 44% — «скорее, да». В октябре 2014 года деятельность президента одобряли 85% (34% — «безусловно, да», 51% — «скорее, да»), в октября 2015 года — 82% (40% и 42%, соответственно).
Не одобряют работу президента 10% респондентов, «скорее, не одобряют» — 18%.
На вопрос об отношении к Путину большинство либо отвечают, что симпатизируют ему (24%), либо что они не могут о нем сказать ничего плохого (30%).
8% опрошенных сказали, что восхищаются президентом. Еще 15% относятся к нему нейтрально, 8% — занимают настороженную и выжидательную позицию, еще 8% — не могут сказать о Путине ничего хорошего.
У 3% россиян Путин вызывает антипатию, еще у 3% — отвращение.