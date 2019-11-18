Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алжир и Марокко засыпало снегом (фото)Необычно холодная погода держится больше недели
Фоторепортажи
40Американский фотограф создает сюрреалистичные коллажи, меняя реальность
15В Венеции сильнейшее наводнение с 1966 года
11:38 (мск), источник: Интерфакс

«Левада-центр» сообщил, что деятельность Путина одобряют 70% россиян

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU — Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос «Левада-центра». Его провели с 24 по 30 октября среди 1616 человек в 50 регионах методом личного интервью.

Источник: AP 2019

26% опрошенных, отвечая на этот вопрос, ответили «безусловно, да», еще 44% — «скорее, да». В октябре 2014 года деятельность президента одобряли 85% (34% — «безусловно, да», 51% — «скорее, да»), в октября 2015 года — 82% (40% и 42%, соответственно).

Не одобряют работу президента 10% респондентов, «скорее, не одобряют» — 18%.

На вопрос об отношении к Путину большинство либо отвечают, что симпатизируют ему (24%), либо что они не могут о нем сказать ничего плохого (30%).

8% опрошенных сказали, что восхищаются президентом. Еще 15% относятся к нему нейтрально, 8% — занимают настороженную и выжидательную позицию, еще 8% — не могут сказать о Путине ничего хорошего.

У 3% россиян Путин вызывает антипатию, еще у 3% — отвращение.

СМИ узнали о решении Путина по строительству моста через Лену
Суд разрешил пропускать работу без разрешения работодателя
Гидрометцентр предупредил об аномальном холоде в России
В МВД раскрыли масштаб ущерба от коррупции в России
Минобороны подало против производителя «Союза» миллиардный иск
Россиянам хотят запретить унижать коллекторов
Суд признал погибшим захваченного ИГ россиянина
Здоровье
Малышева перечислила бессмысленные медицинские анализы Телеведущая рассказала об анализах, на которые пациентам не стоит тратить деньги.
Hi-Tech
В перуанской пустыне снова нашли загадочные гигантские рисунки Больше ста новых рисунков гигантского размера.
Кино
Боярская и Матвеев вместе поработали над дубляжом нового боевика Актеры озвучили героев VR-фильма
Авто
«Правильная» Camry, новый Hyundai и самый роскошный Mercedes Автосалон в Лос-Анджелесе является последней крупной автомобильной выставкой года. И в этом году многие компании приберегли много интересного для этого шоу
Недвижимость
Почему в Дании начался ипотечный бум
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Гибель пяти человек вынудила Airbnb изменить правила
Риелторы рассказали об абсурдных желаниях покупателей квартир в Москве
Популярные темы на «Детях»
Гости к гостям 313
Кризис среднего возраста или депрессия... 247
Про Новый год 178
Боюсь оставаться одна с младенцем 144
Леди
Алсу сделала стильное каре Певица сменила имидж для съемок нового клипа.
Дом
В России есть Город мертвых. Как он выглядит (фото)
Эксперт рассказал, как проверить наличие камер в арендуемом жилье
Пять мифов о жизни в новостройках
В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь