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11:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыт образ идеального российского губернатора

Россияне сегодня не прощают политику поведение зажатого кабинетного чиновника. Об этом говорится в рекомендациях для врио губернаторов, подготовленных Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ), передает РБК.

Источник: Reuters

Политику могут простить ошибки, неловкую шутку в эфире, резкий ответ в комментариях, но только не аморфность, говорится в документе под названием «100 шагов. Что делать в статусе врио главы региона?». 50 процентов доверия зависят от того, производит ли говорящий впечатление человека с эмпатией, констатируют эксперты.

Эксперты отмечают тренд на местный патриотизм, когда глава региона говорит об уникальных преимуществах территории.

В качестве удачного примера приводится один из слоганов кампании приморского губернатора Олега Кожемяко: «Россия начинается с Приморья».

Положительно воспринимается готовность семьи врио губернатора переехать вместе с ним во вверенный ему субъект. Кроме того, в идеале политик должен решить какую-нибудь застарелую значимую социальную проблему.

Важной остается и работа в социальных сетях, однако главы регионов не должны использовать жаргон, двусмысленно шутить и сопровождать свои комментариями большим количеством смайликов, заключается в исследовании.

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