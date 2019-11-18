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12:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о готовности Зеленского начать расследование по просьбе Трампа

Посол США в Евросоюзе Гордон Сондланд информировал администрацию американского президента Дональда Трампа о результатах убеждения президента Украины Владимира Зеленского начать антикоррупционное расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на попавшие к журналистам рабочие электронные письма Сондланда.

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В электронных письмах, адресованных министру энергетики Рику Перри и руководителю администрации Белого дома Мику Малвейни, Сондланд пишет, что Зеленский готов подтвердить свои планы начать расследование. Эти письма дипломат отправил за несколько дней до телефонного разговора двух президентов, который стал поводом для обсуждения импичмента Трампа.

«Он готов принять звонок президента. Заверит его, что намерен провести полностью прозрачное расследование и “перевернет каждый камень”», — сказано о Зеленском в письме Сондланда.

Послу предстоит ответить на вопросы депутатов палаты представителей на этой неделе. Его считают одним из ответственных за работу «второй линии связи» властей США с украинскими властями, по которой якобы и шли угрозы лишить Украину военной поддержки. Другим участником этой коммуникации считают адвоката Трампа Руди Джулиани.


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16 ноября CNN сообщал о показаниях свидетеля, который услышал разговор Сондланда с Трампом. Посол якобы рассказал президенту, что Зеленский в нем души не чает (оригинальная формулировка была непристойной) и готов «сделать все, о чем его попросят».

Новость
«Если вы сможете заняться этим вопросом…»

В сентябре в США начался скандал из-за информации о давлении, которое Трамп якобы пытался оказать на Зеленского.

По некоторым сведениям, во время июльского звонка украинскому коллеге президент США требовал от него начала расследования действий сына Джо Байдена (Байден-старший, как ожидается, станет конкурентом республиканца на выборах в 2020 году) в обмен на оказание Киеву военной и финансовой помощи.

На фоне этих слухов контролируемая демократами нижняя палата Конгресса США объявила о начале процедуры импичмента. Трамп распорядился опубликовать стенограмму разговора с Зеленским, из которой выяснилось, что он не ставил президенту Украины каких-либо условий по расследованию в отношении сына Байдена.

Справка
Расследование конгрессом Трампа: что означает его разговор с Зеленским?

Стали известны подробности телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, из-за которого демократы решили начать процедуру импичмента американского президента. Что мы узнали?

«Цель — оказать давление»: показания Мари Йованович в Конгрессе
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17 ноября© Ньюстюб
Следите за развитием темы Конгресс инициирует импичмент Трампа
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