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12:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Кадыров объяснил свои слова об убийстве за оскорбление в интернете

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил, что имел в виду, рассуждая о необходимости «убивать, сажать, пугать» тех, «кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами» в интернете. По его словам, подобные выражения соответствуют чеченским традициям.

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«Когда ты скажешь что-то, разозлившись, стараются извратить. По нашей этике, по адату (свод традиционных обычаев у народов Кавказа, Средней Азии и других исповедующих ислам.— “Ъ”) вышло: “Я тебя побью, я тебя убью, я вырву”… Когда ты говоришь, делают прямой перевод… “Вот видите: Кадыров то да се”… Я и своим детям говорю (такое.— “Ъ”)… В нашем лексиконе это есть. Всегда было — запугивать, ругать», — приводит «Кавказский узел» перевод слов господина Кадырова, прозвучавших в сюжете телеканала «Грозный» от 14 ноября.

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Глава Чечни порассуждал о критиках власти: по его словам, «какая бы у них ни была большая борода, в них есть то, что непозволительно мусульманам». Он предложил критикам доказать, что республиканские власти делают что-то «не по Корану, не по сунне (священное предание, излагающее примеры жизни пророка Мухаммеда как образец и руководство для всех мусульман.— “Ъ”)». Напомнил глава Чечни и о кровной мести. «Почему ввели кровную месть? Не чтобы убивать людей, а чтобы не убивали. Как Всевышний говорит в Коране… В шариате нет ничего такого — убивать людей… Все, чтобы наладить согласие между людьми», — объяснил Кадыров.

Также лидер Чеченской Республики обратился к мусульманским ученым, не конкретизировав, впрочем, к кому именно. «Мне, если любой ученый (богослов.— “Ъ”) в этом мире приедет, если докажет, я согласен на любое решение… Если есть более правильный, полезный для народа, для мусульман путь, то мы его примем», — сказал он.


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Напомним, в начале ноября «Русская служба BBC» опубликовала перевод слов Рамзана Кадырова с чеченского языка, которые он произнес в ходе выступления перед правительством региона на встрече, посвященной малому и среднему бизнесу. Глава Чечни призвал «убивать, сажать, пугать» тех, «кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами», а также выразил готовность преследовать провинившихся, «даже если законы всех стран будут нарушены». Кремль слова главы республики проверять отказался, а пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов назвал материал «Русской службы BBC» «пасквилем» и подчеркнул, что на территории Чечни действовали и действуют все без исключения законы РФ.

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