13:59 (мск), источник: Коммерсантъ
На грузинский парламент повесили замок
Оппозиция намерена блокировать работу законодательного органа до отставки правительства.
Грузинская оппозиция полностью заблокировала парламент, требуя отставки правительства и проведения в стране внеочередных выборов. Лидеры правящей партии «Грузинская мечта» отвергли ультиматум, но пока не решаются применить силу. Возможно, их сдерживает позиция западных партнеров Грузии, заявивших о недопустимости силового сценария.
У всех входов в огромное здание парламента Грузии, построенное немецкими военнопленными после Великой Отечественной войны, дежурят группы оппозиционеров. Они разбили палатки, разместили у ворот мешки с песком, бетонные плиты и принесли большие металлические бочки, которые используются для обогрева: в них бросают дрова, затем их поливают бензином и зажигают. Получается самодельная печка. Впрочем, она может быть использована и в других целях, если полиция
Патруль попытался было воспрепятствовать провозу мешков, но оппозиционеры прорвали полицейский кордон.
При этом части специального назначения МВД в происходящее не вмешивались: они безучастно наблюдают за действиями демонстрантов со двора парламента, находясь по другую сторону железных ворот. Судя по всему, спецназ, вооруженный дубинками, щитами и другими спецсредствами, получил приказ не предпринимать никаких действий до тех пор, пока участники акции протеста не попытаются прорваться в здание или во двор парламента — как это было 20 июня, когда десятки тысяч человек вышли на центральный проспект Руставели в знак протеста против визита в страну членов Государственной думы РФ, в том числе президента Межпарламентской ассамблеи православия, коммуниста Сергея Гаврилова.
Всю ночь активисты пытались найти секретный тоннель, который идет под землей из подвала нынешнего здания Института языкознания на улице Арнольда Чикобава в парламент. Его построили по приказу Лаврентия Берии. К утру поиски прекратили, согласившись с тем, что по этому тоннелю проникнуть в здание законодательного органа депутаты от ГМ не смогут, потому что предварительно они должны войти в здание института, вход в который также контролируется оппозицией.
Молодые люди греются у «костров», периодически подпевая песне «Миша, ты силен!» Она написана в честь Михаила Саакашвили в 2005 году, когда он начинал свои реформы.
Сейчас
«На месте» антиправительственным движением руководит
Сообщив о блокаде, Гиги Угулава и его соратники по оппозиционной партии «Европейская Грузия» (ЕГ) направились к огромным воротам парламента и повесили на них большой замок. Такими же замками с внешней стороны они заперли и все другие входы в законодательный орган.
Ареста оппозиционные лидеры не боятся. «Ну пусть арестуют и что? Мы готовы», — сказал журналистам один из лидеров партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД)
Поздно вечером в воскресенье посольство США в Тбилиси и представительство ЕС распространили совместное заявление, предупредив власти о необходимости решения возникшей проблемы «исключительно методом переговоров», то есть без применения силы. Оппозиция восприняла это как поддержку Запада и решила не отступать, несмотря на упорство правящей партии. Член политсовета ГМ,
По данным «Ъ», именно работе над законом о бюджете пытается помешать оппозиция.
Как пояснил «Ъ» эксперт по вопросам конституции Вахтанг Хмаладзе, немецкая электоральная модель привлекательная для большинства политических сил Грузии тем, что практически гарантирует многопартийность парламента. Он напомнил, что на парламентских выборах 2016 года ГМ получила конституционное большинство (117 мандатов в 150-местном парламенте), хотя за партийный список партии Иванишвили проголосовали лишь около 40% избирателей. По словам эксперта, если бы выборы 2016 проводились по «немецкой модели», правящая в Грузии партия получила бы только 72 мандата.
Половина депутатов Бундестага избирается путем прямого голосования, другая — по партийным спискам. Каждый избиратель располагает двумя голосами. Первый голос отдается за одномандатника (мажоритарная система), второй — за партийный список (пропорциональная система). Распределение мест в парламенте идет по результатам голосования за партийные списки по пропорциональной системе. Но если партия в
Оппозиция с этим не согласна, предлагая оставить число депутатов парламента неизменным и взять из немецкого опыта только принцип подсчета голосов, то есть общее количество депутатов, проведенных в парламент каждой партией (как на мажоритарной, так и на пропорциональной основе), должно зависеть от результатов этой партии на пропорциональных выборах.
Георгий Двали, Тбилиси