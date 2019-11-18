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13:45 (мск), источник: RTVi

Россия передала Украине корабли, задержанные в Керченском проливе

Россия 18 ноября вернула Украине бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые задержала в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом сообщает МИД России.

Во время загрузки произошла ошибка.

Передача украинской стороне кораблей состоялась в нейтральных водах. Их отбуксировали из керченского порта в Крыму под контролем российских пограничников.

Следователи ФСБ исключили корабли из числа вещдоков по делу о нарушении границы. В МИД России отмечали, что возврат кораблей будет возможен, только при соблюдении гарантий их сохранности как вещественных доказательств.

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О возврате кораблей стало известно 16 ноября. Источник «Коммерсанта» сообщал, что Украина получит катера и буксир без оружия, боеприпасов, раций и документов. По его словам, возвращение кораблей привязано по времени к предстоящему саммиту в «нормандском формате», который пройдет 9 декабря в Париже.

25 ноября 2018 года пограничники ФСБ задержали в Керченском проливе три украинских корабля, которые направлялись из Черного в Азовское море. Их экипаж в составе 24 человек арестовали за нарушение границы. По этой статье им грозило до шести лет тюрьмы.

После задержания кораблей Верховная Рада ввела в Украине на 30 дней военное положение. В мае 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву, куда обратилась Украина, постановил, что Россия должна освободить моряков и вернуть корабли.

7 сентября Россия вернула украинский экипаж в рамках обмена заключенными между с Украиной.

Вместе с моряками из российской тюрьмы также освободили режиссера Олега Сенцова, а в Россию вернулся главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

Кроме того, российская сторона получила свидетеля по делу о крушении малайзийского «Боинга» Владимира Цемаха. Всего в обмене участвовало по 35 заключенных с каждой стороны.

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 Россия передала Украине корабли, задержанные в Керченском проливе
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