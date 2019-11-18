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13:56 (мск), источник: Интерфакс

Песков заявил, что передача Киеву задержанных кораблей не связана с решением трибунала ООН

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU — Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нет никакой связи между решением международного трибунала и передачей Россией Украине трех кораблей, задержанных российскими пограничниками год назад в Керченском проливе.

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«Это никак не связано с международным трибуналом. Никакой связи здесь нет и быть не может», — сказал Песков в понедельник журналистам.

По его словам, «на этих (украинских — ИФ) кораблях было совершено нарушение государственной границы Российской Федерации, и, соответственно, этим занимаются наши пограничники, Федеральная служба безопасности».

Песков порекомендовал за комментариями, связанными с передачей Украине задержанных российскими пограничниками кораблей, обращаться в ФСБ России.

В воскресенье в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Крыму «Интерфаксу» сообщили, что буксир и два украинских катера буксируются из керченского порта на востоке Крыма к согласованному месту передачи украинской стороне.

25 ноября 2018 года российские пограничники задержали украинский буксир «Яны Капу», а также малые бронированные артиллерийские катера «Никополь» и «Брянск», а находившихся на них украинских моряков арестовали за незаконное пересечение российской границы. Они вернулись на родину 7 сентября текущего года в рамках обмена с Россией.

Международный трибунал ООН по морскому праву в мае постановил, что Россия должна немедленно освободить украинских моряков и вернуть корабли, на которых они находились.

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