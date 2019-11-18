13:56 (мск), источник: Интерфакс
Песков заявил, что передача Киеву задержанных кораблей не связана с решением трибунала ООН
Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU —
«Это никак не связано с международным трибуналом. Никакой связи здесь нет и быть не может», — сказал Песков в понедельник журналистам.
По его словам, «на этих (украинских — ИФ) кораблях было совершено нарушение государственной границы Российской Федерации, и, соответственно, этим занимаются наши пограничники, Федеральная служба безопасности».
Песков порекомендовал за комментариями, связанными с передачей Украине задержанных российскими пограничниками кораблей, обращаться в ФСБ России.
В воскресенье в
25 ноября 2018 года российские пограничники задержали украинский буксир «Яны Капу», а также малые бронированные артиллерийские катера «Никополь» и «Брянск», а находившихся на них украинских моряков арестовали за незаконное пересечение российской границы. Они вернулись на родину 7 сентября текущего года в рамках обмена с Россией.
Международный трибунал ООН по морскому праву в мае постановил, что Россия должна немедленно освободить украинских моряков и вернуть корабли, на которых они находились.