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14:57 (мск), источник: РИА Новости

Томский губернатор «ради женщин» сделал 31 декабря в этом году выходным

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение перенести рабочий день со вторника, 31 декабря, на субботу, 28 декабря.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщается на официальном интернет-портале Администрации Томской области.

Не скрою, принял такое решение по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику.
Сергей Жвачкин
губернатор Томской области

Глава региона призвал исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправления также рассмотреть этот вариант.

Вторник, 31 декабря, станет последним рабочим днем в нынешнем году. Согласно утвержденному графику выходных и праздничных дней на 2020 год длительные каникулы продлятся с 1 по 8 января.

В прошлом году россияне начали отдыхать на два дня раньше, однако в этом году 30 и 31 декабря выпали на будние дни.

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