Кремль не может оценить достоверность опубликованных переговоров по делу MH17

15:54 (мск), источник: Коммерсантъ
JIT 14 ноября обнародовала якобы перехваченные телефонные разговоры между «российскими официальными лицами» и ополченцами самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). В Кремле сказали, что не могут оценить достоверность этих переговоров. Песков также не стал комментировать, участвовали ли в этих разговорах российские чиновники.
Как отметил представитель Кремля, Россия «никогда не была, к своему сожалению», участницей следственной группы, от которой поступает вся информация по расследованию. «Различного вида материалы в эту следственную группу зачастую попадают из Украины, из страны, на территории которой и в воздушном пространстве которой произошла эта трагедия, и страны, которая несет ответственность за несвоевременное закрытие воздушного пространства для гражданских судов. В этой ситуации мы не имеем возможности хоть
В опубликованных JIT переговорах звучали, в частности, имена помощника президента РФ Владислава Суркова, министра обороны Сергея Шойгу и главы ФСБ Александра Бортникова. В одном из диалогов якобы участвовал сам Сурков, но в Кремле это подтверждать не стали.
Я не могу вам сказать, является ли это
какой-топодтасовкой, является какой-токомпиляцией, является это вымыслом, является это очевидной ложью, или еще что-то.Я не могу вам об этом говорить, потому что мы с вами не видим материалов и не понимаем, насколько они могут быть достоверны.
МН17 потерпел крушение над территорией Донбасса 17 июля 2014 года. Он следовал из Амстердама в
В июне JIT опубликовала доклад, в котором назывались имена четырех подозреваемых в причастности к запуску сбившего самолет «Бука». Среди них было три россиянина — бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков,