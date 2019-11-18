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22:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Турция обвинила Россию в невыполнении обязательств

Анкара готова к возобновлению операции в Сирии, если Россия и США не выполнят взятых на себя обязательств по отводу курдских формирований из зоны безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает РИА Новости.

Источник: Reuters

По его словам, Москва и Вашингтон «на сегодняшний день не выполнили» свои обещания. «Если мы не получим результата, то, как мы ранее начали операцию, так снова сделаем, что нужно», — сказал он.

Агентство напоминает, что ранее министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого 1 ноября Россия и Турция приступили к патрулированию района сирийско-турецкой границы.

22 октября лидеры двух стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган после шестичасовых переговоров договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военнослужащих в район границы. Глава российского МИД Сергей Лавров объявил, что турецкая военная операция «Источник мира» на севере Сирии прекращается.

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11 ноября© Ньюстюб
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