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00:29 (мск), источник: РИА Новости

Эмир Кувейта пообещал бороться с коррупцией

ДУБАЙ, 18 ноя — РИА Новости. Эмир Кувейта Сабах Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах выступил со специальным посланием к подданным эмирата, в котором пообещал бороться с коррупцией на всех уровнях после отставки правительства и отказа премьера повторно занять свой пост из-за коррупционного скандала, связанного с пропажей денег из госфонда военной помощи.

Источник: РИА Новости

Ранее кувейтское информационное агентство KUNA сообщило, что эмир Кувейта вновь предложил Джаберу Мубараку Ас Сабаху, подавшему в отставку с поста премьера на прошлой неделе, занять эту должность и сформировать кабинет министров, но последний отказался от этого, поблагодарив за доверие. Он находился на посту премьера восемь лет.

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При этом старший сын эмира Нассер Сабах Аль Ахмед Ас Сабах заявил, что главной причиной отставки кабинета министров является попытка избежать вопросов о выводе денег из военного фонда.

«Мы подтверждаем нашу заинтересованность в сбережении государственных средств и наше обязательство защищать их неприкосновенность. Мы также подтверждаем, что никто, независимо от его статуса или должности, не сможет избежать наказания за преступления, связанные с покушением на сохранность госсредств. Нет защиты для коррупционеров, и этот вопрос будет поставлен под мой личный контроль», — заявил эмир, чье выступление транслировало кувейтское гостелевидение.

Он отметил, что Кувейт — правовое государство, где есть конституция, законы и институты, которые гарантируют каждому право обращаться к судебной власти перед лицом подозрений в коррупции или злоупотреблении государственными средствами, но до осуждения судом нельзя предъявлять обвинения кому-либо.

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