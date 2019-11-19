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06:00 (мск), источник: ТАСС

Замгоссекретаря США рассказал, что решение о заморозке помощи Украине исходило от Трампа

Дэвид Хейл сообщил, что об этом решении американского президента он узнал 23 июля на встрече заместителей глав всех ключевых ведомств США, занимающихся внешней политикой.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Решение о заморозке финансовой и военной помощи Украине исходило непосредственно от президента США Дональда Трампа, который дал соответствующее распоряжение административно-бюджетному управлению Белого дома. Это утверждал на закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл. Стенограмма была обнародована в понедельник.

Само заседание состоялось в начале ноября. Дипломат давал показания членам трех комитетов нижней палаты американского законодательного органа: комитета по иностранным делам, спецкомитета по разведке и комитета по надзору и правительственной реформе. Слушания проходили в рамках процедуры импичмента президента США.

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По словам Хейла, 23 июля состоялась встреча на уровне заместителей глав всех ключевых американских ведомств, занимающихся внешней политикой. «На заседании этой малой группы [Чарльз] Капперман (заместитель помощника президента по национальной безопасности, председательствовавший на встрече — прим. ТАСС) спросил у представителей каждого ведомства, начиная с меня, какова наша позиция по этому вопросу (о заморозке помощи Украине — прим. ТАСС), и я решительно выступил в поддержку возобновления помощи, и то же самое сделали представители всех других ведомств за исключением административно-бюджетного управления Белого дома», — рассказал замгоссекретаря.

«Административно-бюджетное управление, когда их спросили, сообщило, что они получили указание от президента и исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвэни заморозить помощь», — подчеркнул Хейл. По словам дипломата, после этого он написал записку госсекретарю Майклу Помпео, в которой объяснил ему, что административно-бюджетное управление, учитывая все вышесказанное, не изменит свою позицию и «вопрос следует решать, — если он хочет его решать, — непосредственно с президентом».


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Скандал вокруг Украины

В США ранее разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы вашингтонской администрации. Как утверждают политические оппоненты президента, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена — Хантера — в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Джозеф Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в попытке переизбраться на второй срок.

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