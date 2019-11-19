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13:46 (мск), источник: Интерфакс

Зеленский заявил, что отказался от «договорняка» с Тимошенко в Раде

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU — Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что лидер «Батьковщины» Юлия Тимошенко предлагала свои кандидатуры для назначения на государственные должности в обмен на поддержку партии «Слуга народа» в Верховной раде, однако получила отказ из-за недопустимости практики «закулисных договоренностей».

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«Юлия Владимировна рассказывала, что предлагала нам новых людей на различные должности. Людей, которые “принесут инвестиции”… Да, Юлия Владимировна действительно предлагала. Она принесла список своих людей для назначения на “сладкие” места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе со “Слугой народа” в Верховной раде. Конечно, мы отказали. Ведь эпоха договорняков закончилась навсегда», — написал Зеленский в фейсбуке во вторник.

Глава государства добавил, что Тимошенко «раз в пять лет уходит в оппозицию к действующему президенту, имитируя заботу о народе», назвав это «очень древней украинской традицией».

13 ноября Тимошенко сообщила, что парламентская фракция «Батькивщина» переходит в оппозицию к власти. Она отметила, что не партия поддерживает распродажу земли, приватизацию стратегических объектов и «остается на стороне народа». При этом политик отметила, что ее команда «с первого дня прихода нового президента (Зеленского — ИФ) во власть приняла решения поддерживать его, не переходить в оппозицию» и «помогала, как могла, своими советами, голосованиями».

Ранее в тот же день Рада приняла в первом чтении законопроект № 2178−10 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». За него проголосовали 240 народных депутатов, в частности, 227 — от фракции «Слуга народа» и 13 внефракционных.

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