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16:13 (мск), источник: РИА Новости

Тимошенко резко ответила Зеленскому на слова о лишении «сладенького»

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскритиковала шутку президента Украины Владимира Зеленского в ее адрес.

Источник: РИА Новости

Ранее украинский лидер заявил, что Тимошенко принесла список своих людей для назначения на «сладкие места», а взамен пообещала в течение года голосовать за все законы вместе со «Слугой народа». Зеленский в шутку отметил, что сейчас у украинской оппозиции отличная фигура, так как ей «просто не дают сладенького».

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«Я напомню, что есть одна древняя украинская традиция. Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джекпот! А дальше все по сценарию… Ну, вы в курсе…» — написала Тимошенко в фейсбуке.

Политик отметила, что будет ждать Зеленского на корпоративах.

«Можно со своим фортепиано», — пошутила она.

На прошлой неделе парламент Украины принял в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Тимошенко раскритиковала документ и заявила, что ее партия уходит в оппозицию.

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