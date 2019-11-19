16:13 (мск), источник: РИА Новости
Тимошенко резко ответила Зеленскому на слова о лишении «сладенького»
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскритиковала шутку президента Украины Владимира Зеленского в ее адрес.
Ранее украинский лидер заявил, что Тимошенко принесла список своих людей для назначения на «сладкие места», а взамен пообещала в течение года голосовать за все законы вместе со «Слугой народа». Зеленский в шутку отметил, что сейчас у украинской оппозиции отличная фигура, так как ей «просто не дают сладенького».
«Я напомню, что есть одна древняя украинская традиция. Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джекпот! А дальше все по сценарию… Ну, вы в курсе…» — написала Тимошенко в фейсбуке.
Политик отметила, что будет ждать Зеленского на корпоративах.
«Можно со своим фортепиано», — пошутила она.
На прошлой неделе парламент Украины принял в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Тимошенко раскритиковала документ и заявила, что ее партия уходит в оппозицию.