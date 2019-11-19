Кремль признал «неэффективность» муниципальной власти

По его словам, сейчас идут поиски способов, как «избавиться от этого разрыва в самых различных областях».
На вопрос, означает ли это подготовку муниципальной реформы, Песков ответил, что нет, не значит.
Владимир Путин не раз обращал внимание на разрыв между государственным и муниципальным уровнями власти, и на то, что это следствие того, что по Конституции муниципальный уровень власти отделен от государства.
В частности, 5 ноября на заседании Совета по русскому языку при президенте он выражал сожаление в связи с наличием такого разрыва, в результате которого в сферах образования и здравоохранения муниципальный уровень оказывается отрезанным от областного и федерального. В связи с этим изменения, которые проводят на федеральном уровне, на муниципальном уровне могут уходить «в болото», сказал тогда президент и добавил, что «здесь кардинально нужно некоторые вещи менять».
«Мы взяли на себя международные обязательства и как-то уж больно рьяно начали их исполнять, и такую норму заложили в основной закон страны», — отмечал он.