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15:55 (мск), источник: Интерфакс

Кремль признал «неэффективность» муниципальной власти

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU — В Кремле не раз признавали функциональный разрыв между федеральным, региональным и муниципальным уровнями управления и неэффективность муниципальной власти, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, сейчас идут поиски способов, как «избавиться от этого разрыва в самых различных областях».

На вопрос, означает ли это подготовку муниципальной реформы, Песков ответил, что нет, не значит.

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Владимир Путин не раз обращал внимание на разрыв между государственным и муниципальным уровнями власти, и на то, что это следствие того, что по Конституции муниципальный уровень власти отделен от государства.

В частности, 5 ноября на заседании Совета по русскому языку при президенте он выражал сожаление в связи с наличием такого разрыва, в результате которого в сферах образования и здравоохранения муниципальный уровень оказывается отрезанным от областного и федерального. В связи с этим изменения, которые проводят на федеральном уровне, на муниципальном уровне могут уходить «в болото», сказал тогда президент и добавил, что «здесь кардинально нужно некоторые вещи менять».

«Мы взяли на себя международные обязательства и как-то уж больно рьяно начали их исполнять, и такую норму заложили в основной закон страны», — отмечал он.

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