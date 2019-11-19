16:20 (мск), источник: РИА Новости
В Швеции прекратили следствие по делу Ассанжа
СТОКГОЛЬМ, 19 ноя — РИА Новости. Расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Швеции прекращено, заявила прокурор
Джулиан Ассанж всемирно известен благодаря материалам, разоблачающим незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Журналист публиковал данные об убийстве мирных граждан в ходе боевых действий, а также об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.
В 2010 году в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Ассанж отрицал эти обвинения. По его словам, женщины, подавшие на него заявление, действовали из мести и под влиянием правоохранительных органов.
С 2012 года основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Утром 11 апреля 2019 года Ассанжа задержали по ордеру, выданному в 2012-м за его неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и США.
Первого мая журналиста приговорили к 11 месяцам и двум неделям тюрьмы за нарушение условий выхода под залог.
Суду предстоит принять решение по вопросу об экстрадиции журналиста в Штаты.
В конце мая Ассанжа перевели в медицинское отделение Белмарша. По словам его адвоката, журналист чувствовал себя настолько плохо, что «с ним было невозможно вести нормальную беседу».