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16:20 (мск), источник: РИА Новости

В Швеции прекратили следствие по делу Ассанжа

СТОКГОЛЬМ, 19 ноя — РИА Новости. Расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Швеции прекращено, заявила прокурор Ева-Мари Перссон на пресс-конференции.

Источник: Reuters

Джулиан Ассанж всемирно известен благодаря материалам, разоблачающим незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Журналист публиковал данные об убийстве мирных граждан в ходе боевых действий, а также об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.

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В 2010 году в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Ассанж отрицал эти обвинения. По его словам, женщины, подавшие на него заявление, действовали из мести и под влиянием правоохранительных органов.

С 2012 года основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Утром 11 апреля 2019 года Ассанжа задержали по ордеру, выданному в 2012-м за его неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и США.

Первого мая журналиста приговорили к 11 месяцам и двум неделям тюрьмы за нарушение условий выхода под залог.

После этого власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации. Теперь ему грозит до 175 лет лишения свободы.

Суду предстоит принять решение по вопросу об экстрадиции журналиста в Штаты.

В конце мая Ассанжа перевели в медицинское отделение Белмарша. По словам его адвоката, журналист чувствовал себя настолько плохо, что «с ним было невозможно вести нормальную беседу».

Справка
О чем мир узнал благодаря WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Пытки и убийства иракских военнопленных, сговор Хиллари Клинтон и Демпартии США, тотальная киберслежка ЦРУ — что стало явным благодаря WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

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