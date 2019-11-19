Госдума приняла во втором чтении законопроект о гражданах-иноагентах

Инициатива призвана стать зеркальным ответом в том числе на требование Минюста США к RT America — американскому филиалу российской телекомпании — зарегистрироваться в качестве иноагента в Соединенных Штатах, подчеркивали ранее в парламенте РФ.
Предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.
Одновременно вводится возможность признавать просто иноагентами (а не СМИ-иноагентами) также физических лиц и российских юридических лиц, которые распространяют и (или) участвуют в создании информации СМИ-иноагентов и в той или иной форме финансируются из-за рубежа. К иноагентам могут быть применены положения закона об НКО-иноагентах «в порядке, установленном Минюстом России», гласит законопроект.
Вести реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, а также физических и юридических лиц — иностранных агентов будет Минюст. Решение о включении в перечень или об исключении из него будет приниматься ведомством по согласованию с МИД России. Для работы в РФ иностранное СМИ-иноагент будет обязано учредить российское юридическое лицо в течение одного месяца со дня получения указанного статуса, а также уведомить профильное ведомство.
Согласно документу, в выходных данных зарегистрированного СМИ, участником (учредителем) которого является российское юридическое лицо, выполняющее функции иноагента, должно содержаться указание на то, что такое СМИ создано иностранным СМИ-иноагентом. Также вводится требование маркировать продукцию СМИ-иноагентов и запрет на ее распространение без маркировки. Такое же ограничение устанавливается на распространение данных материалов без маркировки в интернете.
Новые нормы позволяют блокировать интернет-ресурс иностранного СМИ-иноагента (или созданного им юридического лица) в случае нарушения правил распространения информации на основании постановления по делу об административном правонарушении.
В целом под действие закона могут попасть юридические лица, зарегистрированные в иностранном государстве, зарубежные структуры без образования юридического лица, а также физические лица, получающие финансирование из-за рубежа. Таким образом, новации не затронут российские СМИ.
Репосты — не повод
Как пояснял ранее глава профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, всего ко второму чтению поступило 10 поправок, их авторами выступили руководитель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов и глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
Комментируя содержание термина «сотрудничество», факт которого станет основанием для включения в реестр, Левин уточнил, что имеется в виду «участие в создании или в распространении информации иностранного СМИ, выполняющего функцию иноагента, или российского юридического лица, учрежденного иностранным СМИ-иноагентом» при условии, если это лицо «получает денежные средства из иностранных источников». Следовательно, речь идет об обязательной совокупности двух условий, акцентировал внимание глава комитета.
В поправках прописано, что «лицо, признанное иностранным СМИ, выполняющим функции иноагента, будет обязано учредить российское юридическое лицо до 1 февраля 2020 года». Данное требование должны будут выполнить те, кто уже находится в реестре Минюста.
Отвечая на вопросы журналистов, политик подтвердил, что будущий закон может коснуться сотрудников СМИ, уже признанных в РФ иностранными агентами. По его словам, «если человек пишет какие-то материалы, связанные с общественно-политической ситуацией, то, безусловно, риски подобного появления [в реестре иноагентов] возможны».
Левин отдельно уточнил, что репосты материалов СМИ-иноагентов не будут основанием для признания частных лиц иноагентами, поскольку обязательным условием для их включения в реестр является финансирование со стороны таких организаций.
Он также заверил, что указанные законодательные меры не будут использоваться против оппонентов действующей власти. Депутат предупредил, что физические лица, признанные иностранными агентами, должны будут отчитываться перед Минюстом РФ о получении финансовых средств из-за рубежа.
При этом депутат высказал мнение, что ведомство при принятии решений о признании гражданина иноагентом должно будет подтверждать наличие связи между получением денег из-за рубежа и распространением им информации СМИ-иноагента.
Симметричные меры
Ранее Климов предположил, что нормы о возможности присвоения статуса иноагента физическим лицам могут коснуться примерно «человек 20−30 в России». Предложенные ко второму чтению поправки конкретизировали текст, «чтобы слишком большое число людей случайно не оказались иноагентами», говорил он ТАСС. Сенатор также подчеркивал, что работающие за рубежом российские СМИ испытывают очень серьезное давление, в том числе на территории США и ряда европейских стран, поэтому речь идет о «необходимости зеркального реагирования на это».
Со своей стороны Пискарев отметил, что аналогичные нормы законодательства есть и в других странах, действуют уже не один десяток лет, и, по сути, Россия принимает симметричные меры.
Он особо подчеркнул, что предложенные изменения в законодательстве не направлены на ограничение свободы слова. «После включения в соответствующий реестр граждане и юридические лица будут также продолжать свою творческую деятельность и осуществлять публикации, но при этом обязаны выполнять ряд обязательных условий: маркировать свои информационные материалы грифом “Сделано иноагентом”, ежегодно давать Минюсту отчет о своей деятельности и о том, куда расходуются средства, поступившие из зарубежных источников, а также раз в полгода публиковать о своей деятельности общедоступный отчет», — заключил соавтор поправок.