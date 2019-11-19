Минюст разъяснил свою позицию по проблеме домашнего насилия в России

«Опубликованная рядом СМИ информация о том, что Минюст России считает масштабы домашнего насилия преувеличенными, искажает суть заявленной в ЕСПЧ позиции властей РФ и содержит вырванные из контекста заявления», — говорится в сообщении пресс-службы министерства, поступившем во вторник в «Интерфакс».
Кроме этого, как утверждают в ведомстве, журналисты некорректно перевели с английского на русский выдержки из процессуальной позиции ведомства.
В этой связи, отмечают в Минюсте, утверждения представителей заявителя о наличии в рассматриваемом случае, в том числе, нарушения статьи 14 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, запрещающей дискриминацию, «не соответствуют практике самого Европейского суда».
В меморандуме Минюста отмечалось, что хотя в РФ нет отдельной статьи, карающей за домашнее насилие, российское законодательство «предусматривает более чем 40 составов преступлений и по меньшей мере 5 административных правонарушений, запрещающих различные формы актов насилия» в отношении граждан, в том числе и совершенных их родственниками, пояснили в пресс-службе. Там также допустили возможность дальнейшего совершенствования законов в данной сфере для защиты прав россиян.
В Минюсте добавили, что в связи с вступлением ранее в силу постановления ЕСПЧ по делу «Володина против России», ставшим первым актом ЕСПЧ применительно к вопросу домашнего насилия в отношении России с момента присоединения к Конвенции в 1998 году, «российские власти принимают все необходимые меры по исполнению данного постановления».
Ранее во вторник газета «Коммерсант» сообщила, что «российское правительство не рассматривает домашнее насилие в качестве «серьезной проблемы» и считает, что его масштабы в стране «достаточно преувеличены».
Такая позиция, по данным издания, высказана в официальном ответе Минюста в ЕСПЧ, где рассматриваются дела четырех женщин, включая Маргариту Грачеву, которой бывший муж отрубил кисти рук. «Авторы документа делают вывод, что России не нужен отдельный закон о домашнем насилии, а пострадавшие женщины «пытаются подорвать усилия, которые правительство предпринимает для улучшения ситуации», — написала газета.