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22:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины

Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины. Об этом он рассказал на слушаниях в Палате представителей США, сообщает издание Axios.

Источник: Reuters

По словам Виндмана, он трижды в течение текущего года получал такое предложение от Александра Данилюка, на тот момент занимавшего пост секретаря Совета национальной безопасности Украины. Он всякий раз отвергал их и уведомлял об этом свое начальство.

«Это комичный момент. (…) Это достаточно забавно для подполковника армии США — получить предложение такого высокого поста. Я даже не уверен, что господин Данилюк говорил всерьез», — сказал Виндман, подчеркнув, что немедленно отклонял предложения украинского чиновника.

Виндман — американец украинского происхождения: его семья приехала в США, когда он был ребенком. Он свободно изъясняется на русском и украинском, но, по его словам, Данилюк обращался к нему по-английски.

В Совете национальной безопасности США Виндман считается одним из ведущих экспертов по украинским вопросам. Как сообщает CNN, в ходе дачи показаний подполковник выразил уверенность в том, что военная помощь Украине была рычагом давления президента США Дональда Трампа на украинского президента Владимира Зеленского.

В сентябре в США начался скандал из-за информации о давлении, которое Трамп якобы пытался оказать на Зеленского. По некоторым сведениям, во время июльского звонка украинскому коллеге президент США требовал от него начала расследования действий сына бывшего вице-президента США Джо Байдена (Байден-старший, как ожидается, станет конкурентом республиканца на выборах в 2020 году) в обмен на оказание Киеву военной и финансовой помощи.


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На фоне этих слухов контролируемая демократами нижняя палата Конгресса США объявила о начале процедуры импичмента. Трамп распорядился опубликовать стенограмму разговора с Зеленским, из которой выяснилось, что он не ставил президенту Украины каких-либо условий по расследованию в отношении сына Байдена.

Справка
Расследование конгрессом Трампа: что означает его разговор с Зеленским?

Стали известны подробности телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, из-за которого демократы решили начать процедуру импичмента американского президента. Что мы узнали?

Ловушка для Конституции: в США начались публичные слушания по импичменту Трампа
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