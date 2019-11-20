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01:44 (мск), источник: Известия

Госдуме предложили ввести льготы на перелеты студентам до 30 лет

В Государственную думу России поступило предложение разрешить студентам и аспирантам российских вузов до 30 лет летать по льготным билетам на внутренних рейсах. О соответствующей инициативе узнали «Известия».

Источник: Известия

Отмечается, что сейчас вне зависимости от возраста россияне до 23 лет могут получить льготы на авиабилеты в Крым, Калининград и Дальний Восток. В Министерстве транспорта России подчеркнули, что в 2019 году такой возможностью должны воспользоваться 1 млн человек.

Внесенное в Госдуму предложение уже поддержала Общероссийское объединение пассажиров. По их мнению, расширение льготной категории может привести к росту числа перелетов молодых россиян по стране.

«В ходе поездки на Дальний Восток, на встречах с пассажирским сообществом звучали предложения по расширению категорий людей, которые могут приобретать льготные билеты», — прокомментировал возможность расширения льготных категорий руководитель организации Илья Зотов.

В то же время опрошенные «Известиями» эксперты обратили внимание на то, что такая инициатива может привести к росту конкуренции учащихся до 30 лет и людей из других льготных категорий, например пенсионеров, инвалидов и многодетных семей.
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В авиакомпаниях неоднозначно отнеслись к возможному расширению льготных категорий пассажиров. Президент «ЮТэйр — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков сказал, что все пассажиры рейсов в ДФО, Симферополь и Калининград должны иметь возможность купить субсидированные билеты. Любое выделение льготных групп он считает формой дискриминации.

В «ИрАэро» сказали «Известиям», что регулярно получают просьбы от пассажиров, которые хотели бы воспользоваться субсидией, но по тем или иным причинам не подпадают под ее действие. Не секрет, что много студентов из городов Сибири и Дальнего Востока обучаются в столичных вузах и поездка домой обходится дорого, особенно если приходится пользоваться пересадками, отметил пресс-секретарь перевозчика Николай Бессонов.


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Пресс-секретарь «Уральских авиалиний» Вера Гасникова отметила, что после 23 лет люди зачастую получают дополнительное образование, совмещая работу с учебой, поэтому входят в категорию платежеспособного населения. В других крупных авиакомпаниях на запросы «Известий» не ответили.

Справка
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