00:41 (мск), источник: Коммерсантъ
Россия и Белоруссия застыли над «дорожными картами»
Странам пока не удалось решить все вопросы экономической интеграции.
Состоявшееся 19 ноября в Горках заседание Совета министров Союзного государства превратилось в семичасовой переговорный марафон. Перед его участниками стояла задача согласовать все «дорожные карты» по экономической интеграции, чтобы представить их на утверждение президентам. Но добиться этого не удалось.
Заседание Совета министров началось в 13:30, а
Собеседник «Ъ», участвовавший в затянувшихся переговорах, сказал, что несогласованными остались около десятка карт. Позже это подтвердил Сергей Румас, по словам которого согласованными считаются порядка двадцати карт.
Переговоры завершились в 20:30. На итоговой
«Очевидно, что это очень непростая работа и, наверное, чтобы ее выполнить, нужны слаженные усилия правительств двух стран», — заявил господин Медведев.
Признав, что обо всем договориться не удалось, он в качестве сложной темы привел в пример энергетику. Как уже сообщал «Ъ», формированию объединенных рынков электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов, развитию атомной энергетики, а также формированию единой аграрной и промышленной политики посвящены отдельные «дорожные карты».
Правительства продолжат работу над «дорожными картами», чтобы попытаться успеть решить все проблемы до 1 декабря. В этот день документы должны направить президентам. 8 декабря по случаю 20-летия подписания договора о создании Союзного государства планируется встреча президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, на которой рассчитывают утвердить договоренности.
Владимир Соловьев, Горки