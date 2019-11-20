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00:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия и Белоруссия застыли над «дорожными картами»

Странам пока не удалось решить все вопросы экономической интеграции.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Состоявшееся 19 ноября в Горках заседание Совета министров Союзного государства превратилось в семичасовой переговорный марафон. Перед его участниками стояла задача согласовать все «дорожные карты» по экономической интеграции, чтобы представить их на утверждение президентам. Но добиться этого не удалось.

Заседание Совета министров началось в 13:30, а пресс-конференцию по его итогам предварительно назначили на 15:30. Но в это время никто к журналистам не вышел. Близкий к переговорам российский чиновник сказал «Ъ», что стороны решили не расходиться, пока не решат вопросы по всем несогласованным «дорожным картам». Таких перед встречей было чуть меньше половины — 15 из 31.

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Собеседник «Ъ», участвовавший в затянувшихся переговорах, сказал, что несогласованными остались около десятка карт. Позже это подтвердил Сергей Румас, по словам которого согласованными считаются порядка двадцати карт.

Переговоры завершились в 20:30. На итоговой пресс-конференции премьер Дмитрий Медведев отметил, что значительная часть «дорожных карт» согласована. Он назвал переговоры продуктивными и откровенными и сообщил, что стороны определили, на каких направлениях есть еще ресурс переговоров по линии правительства, а по каким вопросам предстоит обратиться к президентам, чтобы они провели консультации.


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«Очевидно, что это очень непростая работа и, наверное, чтобы ее выполнить, нужны слаженные усилия правительств двух стран», — заявил господин Медведев.

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Признав, что обо всем договориться не удалось, он в качестве сложной темы привел в пример энергетику. Как уже сообщал «Ъ», формированию объединенных рынков электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов, развитию атомной энергетики, а также формированию единой аграрной и промышленной политики посвящены отдельные «дорожные карты».

Правительства продолжат работу над «дорожными картами», чтобы попытаться успеть решить все проблемы до 1 декабря. В этот день документы должны направить президентам. 8 декабря по случаю 20-летия подписания договора о создании Союзного государства планируется встреча президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, на которой рассчитывают утвердить договоренности.

Владимир Соловьев, Горки

Союзное государство: что дальше?
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