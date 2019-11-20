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02:56 (мск), источник: Известия

Тише будешь: наказание за шумное поведение готовятся включить в КоАП

Штраф за ночное пение и крики может составить 3 тыс. рублей и стать единым по всей стране.

Источник: Известия

Россиянам хотят разрешить вызывать наряд полиции из-за громкой музыки в соседней квартире — и на каждый из таких сигналов стражи порядка обязаны будут оперативно отреагировать. Ответственность за нарушение тишины и покоя, в том числе в ночное время, предложили включить в новый проект Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). Ночным хулиганам за «внеурочную» любовь к современным хитам или танцам придется выложить до 3 тыс. рублей. С такой инициативой в комиссию по разработке документа от имени российских регионов обратился Совет Федерации (письмо есть в распоряжении «Известий»).

Сейчас, чтобы правоохранители выезжали по таким вызовам, субъекты вынуждены заключать с ними дополнительные соглашения. Пока это сделала только треть из них, в остальных же законы о тишине приняты, но не работают. Эксперты согласны, что изменения КоАП необходимы, однако сомневаются, что они станут достаточным стимулом для полиции.

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Слишком громко

Совет Федерации с учетом позиции регионов предлагает дополнить 14-ю главу проекта нового КоАП еще одним составом административного правонарушения. Он будет предусматривать ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан, в том числе в ночное время (с 23:00 до 7:00). Наказанием станет штраф в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей (для физического лица).

В письме, направленном в адрес межведомственной рабочей группы по подготовке нового КоАП РФ, уточняется, что речь идет о «любых действиях, независимо от уровня шума, нарушающих право на отдых в жилище граждан». К ним относятся даже слишком громкое пение или использование звуковоспроизводящих устройств. При этом действие статьи не распространяется на нарушения тишины и покоя, связанные с пресечением правонарушений, ликвидацией чрезвычайных ситуаций, проведением официальных культурно-массовых мероприятий, а также религиозных праздников.

Сейчас такая норма действует во всех 85 субъектах РФ. В ряде регионов также установлена административная ответственность за шум и в дневное время (в весь дневной период или в определенные дневные часы — как правило, с 13 до 15 часов). Под нарушением тишины, как правило, понимаются крики, игра на музыкальных инструментах, использование телевизоров, магнитофонов и радиоприемников, проведение строительных работ. В некоторых субъектах, например в Санкт-Петербурге, Москве, Чеченской Республике, к ним относятся использование пиротехнических средств и неотключение автомобильной сигнализации.

При этом полиция участвует в пресечении таких нарушений только в том случае, если регион заключил с ней соглашение по соответствующим составам правонарушений. Из 85 регионов такие договоренности с МВД есть лишь у 28.

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В результате создается ситуация, в которой в ряде регионов такие нарушения оказываются безнаказанными, подчеркнула в разговоре с «Известиями» член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова. Внесение этого состава в КоАП на федеральном уровне снимет проблему привлечения полиции к пресечению данных правонарушений, уверена она.

— У нас единая страна, и понятие правопорядка должно быть одинаковым вне зависимости от того, где человек живет. Его ключевые позиции должны обеспечиваться на федеральном уровне. Каждый из нас заслужил право на тишину и покой хотя бы в ночное время, — отметила сенатор.


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По ее словам, предложения регионов уже направлены во все заинтересованные ведомства.

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Кто приедет

Чтобы выяснить позицию заинтересованных ведомств, «Известия» обратились за комментариями в МВД и Минюст. В Министерстве юстиции подтвердили, что получили предложения субъектов РФ к проекту нового КоАП, в том числе и о включении нового состава административного правонарушения.

— Данная информация доведена до сведения рабочей группы, ответственной за подготовку текста нового Кодекса РФ об административных правонарушениях, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как рассказал «Известиям» первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин, входящий в состав рабочей группы по разработке нового КоАП, предложения регионов прорабатываются.

— На нарушения тишины и покоя поступает много жалоб от граждан. И наша задача заключается в том, чтобы не просто установить новый состав административного правонарушения, а в том, чтобы четко прописать, кто должен реагировать и выезжать на вызовы граждан по таким жалобам. В каких-то случаях это могут быть органы Роспотребнадзора, а в каких-то и полиция, — отметил он.

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Право на покой

По словам управляющего партнера коллегии адвокатов Pen & Paper Валерия Зинченко, ситуация с соблюдением тишины в различных регионах неоднородна: где-то в ночное время запрещено двигать мебель, а где-то местные власти устанавливают «тихий час» днем. При этом сам факт нарушения региональных законов о тишине далеко не всегда влечет административную ответственность, уточнил он.

— При отсутствии федерального законодательства и четко разграниченных полномочий по составлению административных протоколов между МВД и подведомственными комитетами местных властей в некоторых регионах с соблюдением тишины не борется никто, — отметил юрист в разговоре с «Известиями». — Включение в Кодекс об административных правонарушениях статьи об ответственности за нарушение тишины должно устранить имеющиеся разночтения и противоречия, наделить соответствующими правами сотрудников правоохранительных органов и обеспечить право граждан на покой без шума, криков и пения во внеурочное время.

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Сотрудники полиции не участвуют в указанном привлечении не потому, что отсутствует законодательство, а потому, что не могут или не хотят реагировать на каждый шум, считает адвокат Наталья Тарасова.

Законы о нарушении тишины и покоя граждан уже давно действуют во многих странах мира, а размер штрафа за нарушение тишины и покоя граждан, в том числе и в дневное время, колеблется от $100 до $1000.

В Венгрии такой штраф учитывает не только уровень шума, но и площадь населенных кварталов, страдающих от него. В Германии закон о защите покоя граждан действует и в дневное время в выходные дни, а пресекает эти нарушения местная полиция.

Госдума может принять закон о штрафах за нарушение тишины по ночам
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16 ноября 2016© Ньюстюб
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