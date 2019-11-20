В МИДе заявили о принципиальных расхождениях с Японией по мирному договору

«К сожалению, пока эти принципиальные расхождения не преодолены. Без этого дальнейшее продвижение в переговорном процессе очень затруднительно», — сказал он.
При этом Моргулов добавил, что новый глава МИД Японии Тосимицу Мотэги посетит Россию с первым визитом во второй половине декабря, передает ТАСС.
4 октября премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что его правительство намерено вывести переговоры с Россией на новый уровень для разрешения территориального вопроса и заключения мирного договора.
Политик отметил, что в настоящее время на южной части Курильских островов начала осуществляться совместная хозяйственная деятельность.
Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Причиной являются притязания Токио на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды, которые отошли СССР после войны.
В 2018 году президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ договорились начать переговоры о соглашении на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.
Впоследствии документ о мире был аннулирован СССР из-за подписания Японией договора с США о разрешении размещения американских военных баз на своей территории.