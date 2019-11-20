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03:58 (мск), источник: РИА Новости

В Таллине заявили об «отнятых Россией эстонских территориях»

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Cпикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас заявил, что Россия «должна вернуть» прибалтийской республике якобы аннексированные территории.

Источник: РИА "Новости"

Так политик прокомментировал слова директора Второго европейского департамента МИД России Сергея Беляева в интервью РИА Новости о недействительности Тартуского мирного договора. По словам дипломата, при обсуждении ратификации пограничного договора между двумя государствами эстонская сторона ссылается на не имеющий юридической силы документ от 1920 года и выдвигает территориальные претензии к Москве.

«У Эстонии нет территориальных претензий к России. Мы не хотим ни одного квадратного метра российской территории. Мы лишь хотим, чтобы наши вернулись. Россия аннексировала около пяти процентов территории Эстонии», — написал Пыллуаас в фейсбуке.

Он добавил, что для продвижения в ратификации российско-эстонского пограничного договора Таллин настаивает на признании со стороны Москвы границ прибалтийской республики в рамках недействующего соглашения.

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