В Таллине заявили об «отнятых Россией эстонских территориях»

Так политик прокомментировал слова директора Второго европейского департамента МИД России Сергея Беляева в интервью РИА Новости о недействительности Тартуского мирного договора. По словам дипломата, при обсуждении ратификации пограничного договора между двумя государствами эстонская сторона ссылается на не имеющий юридической силы документ от 1920 года и выдвигает территориальные претензии к Москве.
«У Эстонии нет территориальных претензий к России. Мы не хотим ни одного квадратного метра российской территории. Мы лишь хотим, чтобы наши вернулись. Россия аннексировала около пяти процентов территории Эстонии», — написал Пыллуаас в фейсбуке.
Он добавил, что для продвижения в ратификации российско-эстонского пограничного договора Таллин настаивает на признании со стороны Москвы границ прибалтийской республики в рамках недействующего соглашения.