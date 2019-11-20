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03:34 (мск), источник: Российская газета

В Роструде объяснили, можно ли присоединить отпуск к новогодним каникулам

Новогодние каникулы или майские праздники можно продлить, присоединив к ним часть отпуска или отпуск целиком. Правда, для этого должно быть соблюдено несколько условий. Каких именно — «РГ» рассказали в Роструде.

Источник: РИА "Новости"

Согласно статье 122 Трудового кодекса (ТК) право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у одного работодателя. Человек может уйти в него и раньше — по соглашению сторон.

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Отпуск за второй и последующие годы работы может быть предоставлен в любое время года в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления календарного года.

Если человек работает у физического лица или индивидуального предпринимателя, порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется по соглашению с работником.

Таким образом, работник может пойти в отпуск в любое время, в том числе с 9 января, если это было заранее прописано в графике отпусков или проговорено с работодателем — физическим лицом.

За две недели до начала отпуска работник должен быть о нем уведомлен — под роспись.

Справка
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11 августа© Ньюстюб
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