09:23 (мск), источник: РИА Новости
Армия Израиля заявила, что атаковала в Сирии десятки объектов
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила, что атаковала в Сирии десятки целей, сообщает израильское издание Haaretz.
Ранее во вторник
«Армия Израиля объявила в среду, что атаковала множество целей, принадлежащих иранским силам “Кудс” и армии Башара Асада в Сирии», — пишет издание.
«Атака была совершена в ответ на запуск иранскими силами ракет с территории Сирии в сторону Израиля, целью которых был удар по израильской территории», — цитирует газета заявление армии.
В заявлении военных отмечается, что удары были нанесены приблизительно по 20 целям, более половины из которых принадлежали иранским силам. Одной из целей стало расположенное вблизи аэропорта в Дамаске здание, в котором, как утверждается, находится