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09:23 (мск), источник: РИА Новости

Армия Израиля заявила, что атаковала в Сирии десятки объектов

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила, что атаковала в Сирии десятки целей, сообщает израильское издание Haaretz.

Источник: Reuters

Ранее во вторник пресс-служба израильской армии сообщила, что военные засекли запуск четырех ракет по израильской территории со стороны Сирии, все они перехвачены. В ночь на среду, как передавал корреспондент РИА Новости, в Дамаске прогремели взрывы, государственное телевидение Сирии сообщало, что ПВО отражало атаку на столицу и ее окрестности.

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«Армия Израиля объявила в среду, что атаковала множество целей, принадлежащих иранским силам “Кудс” и армии Башара Асада в Сирии», — пишет издание.

«Атака была совершена в ответ на запуск иранскими силами ракет с территории Сирии в сторону Израиля, целью которых был удар по израильской территории», — цитирует газета заявление армии.

В заявлении военных отмечается, что удары были нанесены приблизительно по 20 целям, более половины из которых принадлежали иранским силам. Одной из целей стало расположенное вблизи аэропорта в Дамаске здание, в котором, как утверждается, находится штаб-квартира «Кудс». Заявляется, что израильские силы намеренно не стали разрушать его полностью.

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