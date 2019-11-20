09:16 (мск), источник: Коммерсантъ
«Ведомости»: правительство решает, как не разорить космическую промышленность исками
В государственном космическом
На совещании обсуждалась возможность поправок в законодательство, чтобы защитить интересы предприятий при исполнении контрактов в условиях санкций. Благодаря поправкам возможно будет избежать штрафов в случае задержки программ импортозамещения.
Как утверждает газета, сейчас рассматривается несколько крупных исков. 27 сентября поступил иск к
По данным «Ведомостей», есть риск подачи иска к
Есть большая вероятность, что будут