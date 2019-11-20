Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дни женщин и мужчинСколько существует гендерных праздников и в чем их смысл?
Фоторепортажи
7РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
11Выбраны лучшие фото дикой природы в Европе в 2019 году
08:29 (мск), источник: ТАСС

ПФР разъяснил, что не исключал безработные периоды жизни россиян из страхового стажа

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР) не исключал безработные периоды жизни человека, в частности, время службы в армии и ухода за ребенком, из страхового стажа россиян при формировании пенсий. Об этом говорится в официальном ответе фонда, подписанном главой ПФР Антоном Дроздовым, на запрос председателя комитета Совфеда по экономической политике Андрея Кутепова (документ есть в распоряжении ТАСС).

Источник: РИА "Новости"

Ранее сенатор в письме попросил главу ПФР «в связи с публикациями в средствах массовой информации и поступившими обращениями граждан» дать разъяснения, на основании каких федеральных нормативных правовых актов произошли изменения в составе трудового стажа, которые в 2019 году перестали учитываться при формировании пенсии.

Читайте также
Росстат оценил рост числа пенсионеров в России

К таким периодам, по словам Кутепова, в частности, имеют отношение служба в армии или во вневедомственных структурах, уход за ребенком возрастом до полутора лет, временная нетрудоспособность и так далее.

«Появляющиеся в средствах массовой информации сведения об исключении из страхового стажа таких периодов, как военная служба, временная нетрудоспособность, уход одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет (но не более шести лет в общей сложности), уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет, официально оформленная безработица, период переезда или переселения по направлению государственной службы занятости в другую местность для трудоустройства, не соответствуют действительности», — говорится в документе.

Читайте также
Глава ПФР назвал размер средней пенсии в России

Как объясняют в ПФР, это так называемые нестраховые периоды, они несут социальную нагрузку и предполагают включение в страховой стаж временных периодов в жизни человека, в течение которых уплата страховых взносов в системе обязательного пенсионного страхования не производилась.

Эти периоды засчитываются в страховой стаж в том случае, если им предшествовали или за ними следовали периоды страхования (независимо от их продолжительности). Тем самым страховой стаж не может формироваться исключительно из нестраховых периодов.


Нажмите,
чтобы включить звук

«Таким образом, действующее правовое регулирование позволяет учитывать при назначении страховой пенсии основные, важные для человека периоды, когда он не мог трудиться», — подчеркивают в Пенсионном фонде.

В официальном ответе фонда говорится, что при определении размера страховой пенсии коэффициент за полный календарный год перечисленных периодов составляет 1,8.

Справка
Ответы на главные вопросы об ОФЗ-нС 2017 года каждый гражданин России может приобрести облигации федерального займа, которые были разработаны Министерством финансов РФ специально для физических лиц. Что же такое ОФЗ-н, сколько можно на них заработать и почему они выгоднее банковских вкладов — читайте в нашем материале.
Путин пообещал разобраться с пенсиями для работающих многодетных матерей-опекунов
Во время загрузки произошла ошибка.
31 октября© Ньюстюб
 Что носят артисты, чтобы постоянно держать мышцы в тепле
Чем российский вертолет Ми-38 отличается от иностранных аналогов
В МИДе заявили о расхождениях с Японией по Курильским островам
В Роструде объяснили, что будет с отпусками и праздниками
В Госдуме предложили ввести минимальную цену на сигареты
Россиян перестанут принимать в госорганах в 2024 году
Сборная России выиграла заключительный матч отбора ЧЕ-2020
В Таллине заявили об «отнятых Россией эстонских территориях»
Здоровье
Ученые выяснили, почему с возрастом растет живот Организм постепенно теряет способность сжигать жир.
Hi-Tech
Звонить и переписываться, а что еще? Как могут удивить смартфоны Сценарии использования гаджетов ограничены только нашей фантазией и наличием подходящих приложений
Кино
Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии 84-летний артист вызвал скорую помощь, когда почувствовал себя нехорошо
Горячие темы на Авто
И все-таки насчет уровня жизни 369
Закон о домашнем насилии 121
Видеорегистратор 101
Почему забанили объявление на Авито? 70
Недвижимость
Россияне отказались от европейских вилл
В Совете Федерации подтвердили законность посуточной аренды
Новостройки продолжают дорожать
Можно ли теперь сдавать квартиру посуточно?
Популярные темы на «Детях»
Бал дебютанток Tatler 2019 714
Проверка домашней работы 424
Поэтический конкурс № 14 («Реклама»). Голосование 334
И опять детский сад... 188
Леди
Внучки Боярского и Черномырдина стали дебютантками бала Tatler Светский вечер посетили многие звезды.
Дом
В России есть Город мертвых. Как он выглядит (фото)
Эксперт рассказал, как проверить наличие камер в арендуемом жилье
Пять мифов о жизни в новостройках
В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь