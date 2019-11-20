14:03 (мск), источник: Ведомости
Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии
Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил
19 ноября Пыллуаас на своей странице в Facebook написал, что Россия аннексировала 5% эстонской территории и должна вернуть эти земли. Так политик отреагировал на слова директора второго европейского департамента МИД России Сергея Беляева о недействительности Тартуского мирного договора.
В 2005 г. Россия отозвала свою подпись под пограничными договорами с Эстонией. Они закрепляют государственную границу по бывшей административной границе между РСФСР и Эстонской ССР с незначительной корректировкой. Но при ратификации договора парламент Эстонии внес в него поправки, признав действующим подписанный в 1920 г. Тартуский мирный договор, согласно которому к Эстонии отходил нынешний Печорский район Псковской области. Это открывало перед Таллином возможность предъявить Москве территориальные претензии: речь могла пойти о двух приграничных с Эстонией городах, поэтому подписи России под договором были отозваны.