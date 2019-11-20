Путин считает, что результаты распада СССР оказались хуже самых негативных ожиданий

Результаты неэффективной экономической политики в СССР сказались и в политической сфере. Правда, результаты распада оказались гораздо хуже того, о чем люди думали и о чем они могли подозревать в своих самых худших ожиданиях.
Владимир Путинпрезидент России
Президент добавил, что неэффективная экономическая политика в СССР «фактически привела к коллапсу в социальной сфере и имела пролонгированные последствия в политической сфере». В то же время Путин привел в пример Китай, которому удалось наилучшим образом совместить возможности центрального администрирования и развития элементов рыночной экономики. В Советском Союзе, по его словам, ничего подобного сделано не было.
Российский лидер отметил, что определенные параллели между СССР и Евросоюзом возможны, хотя есть и значительные различия. Он обратил внимание на то, что «количество принимаемых обязательных для всех стран Евросоюза решений Европарламента больше, чем количество обязательных решений, которые принимались Верховным Советом СССР в отношении советских республик». «И в этом смысле, конечно, какие-то параллели уместны и возможны, хотя это все-таки разные вещи, Советский Союз все-таки был единой страной, достаточно жестко централизованной, а Евросоюз таким образованием не является», — добавил Путин.