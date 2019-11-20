Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дни женщин и мужчинСколько существует гендерных праздников и в чем их смысл?
Фоторепортажи
2478-я годовщина военного парада 1941 года
12Россия передала Украине задержанные корабли
15:21 (мск), источник: RNS

Путин рассказал о влиянии санкций на экономику России

Антироссийские санкции вынудили страну заниматься импортозамещением и в этом направлении достигнуты серьёзные положительные результаты, заявил в ходе пленарной сессии форума «Россия зовет!» президент России Владимир Путин.

Источник: AP 2019

«Во-первых, это вынудило нас заниматься импортозамещением там, где мы считаем это касается наших национальных интересов, связанных с безопасностью страны. Это широкий спектр отраслей — это и сельское хозяйство, это медицина, это фармацевтика, это оборонно-промышленный комплекс, и в целом мы достигли очень серьёзных и положительных результатов», — сказал Путин.

Президент России отметил, что Россия сделала очень серьёзный шаг в повышении своего экономического и технологического суверенитета.

После того, как первые шаги в этом санкционном, так сказать, списке были сделаны, определённая тревога у меня была.
Владимир Путин
президент России
Новость
Как Россию вытесняют с мирового рынка торговли оружием

«Я хочу поблагодарить, поблагодарить всех своих коллег, неизвестных людей, которые работают каждый на своём рабочем месте в отраслях, на производствах, в конструкторских бюро, в научно-исследовательских институтах. Сделан очень серьёзный, большой шаг в повышении нашего экономического и технологического суверенитета», — подчеркнул президент.

По его словам, «все эти ограничения пошли на пользу нашей экономике». «Но есть, конечно, и минусы. Они являются минусами для всех, просто они исчисляются миллиардами долларов», — сказал президент, отметив, что в санкционной политике наблюдается эффект бумеранга.

«Ну взяли запретили своим компаниям работать на шельфе. Зачем? Ну зачем? Компании вложили определённые средства в тот или иной проект и вынуждены были потом уйти из этих проектов с потерями. Кого наказали-то? Сами себя и наказали, в ногу себе выстрелили и все», — добавил Путин.

Во время загрузки произошла ошибка.
Справка
«Санкции из ада»: что нужно знать о готовящихся антироссийских мерах

Новые ограничения ударят по энергетике, госдолгу и рублю.

Следите за развитием темы Новые санкции США
 Госорганы прекратят прием россиян к 2024 году
В чем абсурдность требований «Нафтогаза» к «Газпрому»
Путин назвал Зеленского «симпатичным, искренним человеком»
В Петербурге задержали пенсионера за пост в соцсети
ПФР: Безработные периоды жизни россиян внесут в пенсии
В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт
Грету Тунберг обнаружили на фото 120-летней давности
СМИ узнали о переводе Абызовым в офшоры сотен миллионов долларов
Медведев сообщил о создании в «Единой России» центра правозащиты
Здоровье
Что мешает вам быть бодрыми и продуктивным Давайте разбираться, что «отравляет» вашу жизнь и как это исправить.
Hi-Tech
5 опасных приложений для смартфонов на Android и iOS Как защитить себя
Кино
Михалкова высказалась об откровенных сценах Асмус в кино Актриса считает, что в России нет культуры изображения обнаженного тела
Горячие темы на Авто
И все-таки насчет уровня жизни 373
Закон о домашнем насилии 126
Видеорегистратор 106
Почему забанили объявление на Авито? 71
Недвижимость
Россияне отказались от европейских вилл
В Совете Федерации подтвердили законность посуточной аренды
Новостройки продолжают дорожать
Можно ли теперь сдавать квартиру посуточно?
Дети
В начальной школе семь учительниц одновременно забеременели За восемь месяцев женщины родили восемь детей.
Леди
Покупаем: 10 универсальных новогодних подарков с Aliexpress Приятные презенты, которые не бьют по кошельку.
Дом
В России есть Город мертвых. Как он выглядит (фото)
Эксперт рассказал, как проверить наличие камер в арендуемом жилье
Пять мифов о жизни в новостройках
В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь