15:58 (мск), источник: Ведомости
Путин назвал Зеленского «симпатичным, искренним человеком»
Так он ответил на вопрос о том, какие у него отношения с Зеленским и возможно ли урегулировать ситуацию в Донбассе.
«Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких. Я его не видел никогда. Мы с ним незнакомы. По телефону мы разговаривали», — сказал Путин на инвестиционном форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».
Мне кажется, что он симпатичный человек, искренний, хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе и на Донбассе. Насколько он в состоянии это сделать, я не знаю.
Путин отметил «определенные позитивные шаги» по урегулированию, такие как разведение сил у Золотого и Петровского в Донбассе. «Хотя обстрелы с украинской стороны еще продолжаются, но я
Он выступил против пересмотра минских соглашений и отмены закона об особом статусе Донбасса, который согласовали власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
15 ноября власти Франции сообщили о том, что следующая встреча лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция) по урегулированию ситуации в Донбассе пройдет 9 декабря в Париже. Практически сразу после этого объявления Россия передала Украине корабли, задержанные во время конфликта в Керченском проливе в 2018 г.